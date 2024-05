Turecká mentorka: Je pět překážek, které blokují cestu k cíli

Všichni trenéři se snaží pochopit, kdo jsou jejich hráči, spolupracovníci, co ovlivňuje jejich výkon a výkonnost. Nejsou to jen dovednosti, tělesné a fyzické dispozice, síla, koordinace, rychlost a vytrvalost. Minimálně stejně důležité je poznat typy osobnosti, druhy inteligence, co je součástí pravé a levé mozkové hemisféry a zda jsou propojené. Pak se daří snáze sestavit tým, hráčský i realizační, který bude soudržný, emocionálně stabilnější a nejspíš i dlouhodoběji úspěšný. O tom všem s velkou erudicí a vášní vypráví Aysim Altay, expertka v oblasti lidského chování.

Co byste doporučila trenérovi, který vede tým, jenž je složený z mnoha národností a kultur?

„Vy víte, že pocházím z Turecka, tím znáte můj původ a základní rysy naší DNA. Kdo jsme a odkud jsme, ovlivňuje náš výkon a výkonnost. To platí pro každou oblast, sport nevyjímaje. Pokud byste chtěl jednoduchou metodiku na tak široké téma, zklamu vás. Mám ale jedno doporučení na začátek. Kdykoli se s kýmkoliv setkáte poprvé, hned ho nehodnoťte, nevynášejte nad ním soudy. Snažte se nejprve pochopit, jak váš hráč, svěřenec, kolega funguje. Získáte tím nástroje, s nimiž můžete pracovat. Než si uděláte úsudek, získejte co nejvíc informací.“

Jaké máme nástroje k pochopení a poznání sportovce, kterého vedeme?

„Jeden jsme zmínili v první odpovědi: poznejte co nejdůkladněji, odkud váš hráč pochází, co ho formovalo. Snažte se zjistit a pochopit, co ho motivuje být profesionálním sportovcem, co chce dokázat, jaká jsou jeho očekávání, co považuje ve svém repertoáru za své silné a slabé stránky, zda má znalosti, co má na hřišti v utkání, v soutěži, v závodě dělat, když se mu daří nebo nedaří. Sportovci by měli vědět, jaká jsou vaše očekávání. Ta je nutné porovnat s očekáváními sportovce hned na začátku spolupráce. Pokud se liší, není to výjimkou, je nutné je korigovat k oboustranné spokojenosti.“

Když se bavíme o elitních sportovcích, často zmiňujeme znalosti, přístup, dovednosti a návyky. Kterou z těchto čtyř oblastí je nejobtížnější ovlivnit, změnit?

„Určitě