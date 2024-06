Jansta o soudu: Vykonstruovaný monstrproces! Útočí na šéfa ČOV

Prožil si sedm hodně nepříjemných let. V květnu 2017 za Miroslavem Janstou, předsedou České unie sportu, přišli policisté a začali prohledávat jeho kanceláře. Začala tím takzvaná dotační kauza, kvůli níž si pobyl i pár dní ve vazbě a pak ho čekalo dlouhé martyrium v soudních síních. Jeho blízcí se nevyhnuli šikaně. Sám si stál za tím, že zákon neporušil a naopak se svým jednáním snažil napravit šlendrián na tehdejším odboru sportu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Stát mě označil za kriminálníka. A vykonstruoval monstr proces,“ říká Jansta poté, co ho Pražský vrchní soud uznal nevinným.

Miroslav Jansta si nebere servítky. V tomhle rozhovoru mluví hodně ostře a zpříma. Třeba o bývalé ministryni školství Kateřině Valachové, za jejíž vlády se dotační kauza na MŠMT rozjela. O státním zástupci Ondřeji Trčkovi, který proces vytrvale přiživoval. A taky o Jiřím Kejvalovi, šéfovi ČOV. Tomu Jansta nemůže zapomenout, že se jeho organizace přihlásila do trestního řízení s nárokem na škodu. Dokonce ho během rozhovoru v emocích vyzval k odchodu z funkce. „Ale nechci jitřit atmosféru. Teď je jeho povinností odvézt sportovce na olympiádu,“ říká Jansta.

Připomeňme krátce, o co v kauze šlo. MŠMT vypsalo neinvestiční program III na podporu střešních organizací. Úřednice Jaroslava Krumphanzlová už v roce 2020 u soudu uvedla, že agendě nerozuměla a zkusmo nastřelila návrh, podle něhož měl Český olympijský výbor dostat o 12 milionů korun víc než ČUS, ačkoli nemá žádnou členskou základnu, což bylo jedno z rozhodujících kritérií. Šlo tedy vlastně o zmetek. A vy jste se snažil, aby se dotace nerozdělovaly na základě tohoto zmetku. Za to jste byl sedm let účastníkem tohoto trestního řízení…

(Jansta se usmívá) „Jedním z hlavních hrdinů…“

Všechno začalo v květnu 2017, kdy do sídel FAČR, ČUS a fotbalového Jablonce kvůli vyšetřování dotačních programům MŠMT na podporu sportu vtrhli policisté. 6. června vás Pražský vrchní soud, stejně jako už loni na jaře, uznal nevinným. Jaké to je mít to všechno po víc než sedmi letech definitivně za sebou?

„Tak možná to za sebou nemám, státní zástupce může dát dovolání. Uvidíme. Ale rozhodně je to pravomocné. Mně celou dobu provázela strašná zloba. Já jsem se nebál toho, že bych mohl být odsouzen, protože jsem věděl, co se tam stalo. Jenom jsem doufal, že soud bude objektivní. A vzhledem k tomu, že to čtyři senáty, dvakrát na městském soudu, dvakrát na vrchním soudu, zrušily… Vrchní soud konstatoval, že jsem musel tak činit, protože jsem to měl ve stanovách, měl jsem povinnost tak činit, když jsem zjistil něco nepravého.“

Nepochyboval jste, že by to mohlo dopadnout jinak?

„Vzhledem k tomu, že jsem neuplácel, nevydíral, nepoužíval jsem nedovolené prostředky, tak to byl normální, legitimní lobbing. Když jsem to zjistil, upozornil jsem náměstkyni, upozornil jsem ministryni. Ministryně si to nepamatuje, jako si nepamatuje spoustu jiných věcí. Radši. Byl jsem přesvědčený, že to nemůže dopadnout špatně. Jenom jsem doufal, že se projeví právní stát a nezávislá justice, která napraví chyby státu. Konstatovala, že tam byl totální bordel, konstatovala, že tam nic nefungovalo. Naznačila, že tam různí lidé lhali, především bývalá ministryně Valachová. A konstatovala, že se trestný čin nestal. Byl jsem rád, že to proběhlo.“

Jak na vás kauza působila?

„Samozřejmě, bylo to dehonestující, což možná byl ten účel. Tady teď můžu poprvé říct, že to rozhodně byla účelová kauza. Bylo to samozřejmě špatné profesně, bylo to špatné pro rodinu, pro příbuzné, kteří to těžce nesli. Naštěstí se to už částečně mění, ale v Čechách, když někoho obvinili, už jste byl předem odsouzen.“

Vy jste po celý průběh kauzy působil velmi sebevědomě. Ale jak pro vás celý průběh kauzy zasáhl osobně?

„Mrzelo mě, že mi dcera neřekla, že ji šikanovali ve třídě. Manželku, která je zastupitelkou v obci, pomlouvali, projevilo se to ve volbách. Moje maminka, která celý život žila absolutně poctivě, se strašně styděla. To byly věci, které člověk není schopen řešit a těžce nese. Byl jsem sebevědomý, že vím, že jsem úmyslně nic neudělal, a že jsem hájil spravedlnost. Proto jsem si byl jistý. Vážil jsem si i vás, novinářů, že jste se ke mně chovali velmi korektně, protože to nebývá. Jeden investigativní novinář, s kterým jsem se soudil, dokonce za mnou byl a řekl mi, že to je v podstatě prasárna, a že věří, že to na soud nepůjde. To bylo skoro vyznamenání, že člověk, který mě nemá rád, za vámi přijde. Takže já jsem si byl poměrně jistý, že lidi vnímají, že je to něco špatného, že to smrdí, že to je něco účelového. Ale dokavaď ten proces, který je dlouhý, neproběhne, tak to neproběhne. Navíc, tady to bylo sedm let. Dokazování proběhlo a důkazy jsou jasně mluvící.“

Obžaloba vám vyčítala, že jste nezákonným způsobem zasahoval do dotačního řízení, vy jste tvrdil, že jste se musel ozvat…

„Tady se projevilo, že to, co dělám, nedělám pro peníze, ale dělám to jako koníček, baví mě to. Nenapadlo mě, že bych chtěl někoho okrást, poškodit. Naopak jsem hájil okradenou a poškozenou organizaci. Proto si mě tam zvolili. Nezvolili si mě tam pro ozdobu, jako byli mí předchůdci, kteří sport dovedli tam, kde bohužel teď je. Byl jsem tam zvolen, abych sport hájil. Takže já jsem hájil svůj spolek, já jsem hájil ty chudáky, pro které ty peníze měly jít. To mělo jít do jednot, na sportování dětí, mládeže, to nebylo pro profesionální sport.“

Připomeňme, že jste se ozval proti návrhu, který úřednice MŠMT od oka nastřelila. Jak hodnotíte to, že na MŠMT panovaly takový zmatek, neodbornost?

„O tom pořád mluvím. V oblasti státní správy v oblasti sportu nemáme adekvátní lidi, zkušené lidi, kteří k tomu mají vztah a rozumí tomu. To byli lidi, kteří jenom jezdili na zájezdy s olympijským výborem, s jinými spolky. Oni poslali státní peníze a za to chtěli, aby je někdo někam vzal. Tak to fungovalo. Ta úřednice používala fantastické výrazy. ´Nastřelila jsem to.´ ´Vyšperkovala jsem to.´ Ale to odpovídalo její inteligenci. Kdybych tam kvůli ní nestál a neměl zkažených sedm let, tak by mi jí bylo opravdu líto. Ale ta žena způsobila něco, co tady nemá obdoby. To byla jenom špička ledovce.“

Jak to myslíte?

„Všechno vzniklo u ministryně Valachové, která nesplnila svoji zákonnou povinnost, nenastavila transparentní rozdělování peněz. Ona přímo dala pokyn, aby se nezpracovala metodika. Přestože dva její špičkové odbory na ministerstvu protestovaly, že to není možné, že je to v rozporu s rozsudkem nejvyššího správního soudu, v rozporu se zákonem o dotacích. Ona řekla, že tu metodiku dodatečně dodělají expertní komise. To tam všechno zaznělo. A státní zástupce pořád tvrdí, že tam byla schválená metodika. Žádná nebyla, tam byla zfalšovaná podání. Nadřízený té úřednice rozeslal její výpočet, to znamená: Ztotožnil se s ním. Rozeslal nějaký nástřel metodiky a odjel s olympijským výborem do Turecka. Neposlal ho tam ministr, pozval si ho tam pan předseda Kejval.“

Teď mluvíte o praxi, kdy ČOV vozil do zahraničí ministerské úředníky.

„Když tohle řeknete v Německu, ve Francii, tak kroutí hlavami: My jsme mysleli, že u vás je funkční stát. To je banánová republika, jestliže ten, kdo přiděluje dotaci, si řekne, že tam chce jet. Pan předseda Kejval mluví o tom, že byli jako doprovod. To je lež. To je písmeně prokázaná lež. Ministr Fiala i ministr Chládek si brali s sebou jednoho člověka. MOV ve svých protokolech říká, že národní olympijské výbory mají vozit představitele státu – prezidenta, premiéra, ministra. A ti si samozřejmě můžou někoho vzít. Ale další úředníky si vozil olympijský výbor sám. To je zavázání se, provázání se, je to korupční prostředí. To se musí taky vyřešit. Není možné, aby to takhle fungovalo.“

Narazili jsme na roli bývalé ministryně Kateřiny Valachové, která vloni u soudu vypovídala devět hodin a pak v kuolárech nazvala skupinu obviněných zločinným spolčením. Jak se vám to poslouchalo?

„Já ji beru, že není duševně vyrovnaná. Jí se zbortila kariéra. Ona je klasická kariéristka, která pro kariéru udělá cokoli. Pohřbila svoji kamarádku, náměstkyni Kratochvílovou, s kterou bydlela a kterou prosadila za náměstkyni. Pak tvrdila, že ji skoro nezná. I soudkyně se na ni obořila, že to není normální, co tam vypráví. Ona lhala v rozporu s písemnými dokumenty. Lhala, že nastavila transparentní podmínky. Lež je její nástroj kariéry. Teď se snaží vytvořit dojem, že ona nic, že nic nevěděla. Ale u soudu se prokázalo, že neplnila svoje povinnosti ze zákona a lhala, jak když tiskne.“

Z faktů se zdá jasné, že MŠMT udělalo chybu, když v původním návrhu přiznalo větší částku ČOV než ČUS, na což jste upozornil. Proč podle vás státní zástupce Ondřej Trčka řízení tak protahoval?

„To je otázka na něj. Já si dokonce myslím, že neumí ani počítat. Tu škodu musíte z něčeho odvodit a tam bylo jasné, že jsme byli poškození my. Bylo to tam nastřelené, tam ta čísla vůbec nesedí. To pozná každé dítě. On měl nějaké zadání.“

Kdo mu ho dal?

„To já nevím, ale tam došlo k zajímavé situaci, kdy ti, co nás vyšetřovali, se chovali strašně korektně. Dokonce řekli: Nám je to úplně jasné, pan státní zástupce má jiný názor, takže to půjde k soudu. A to nebylo od jednoho, ale od víc příslušníků policie. Vemte si, že dřív než jsem byl obviněný, tak ministerstvo školství ve svém vlastním auditu konstatovalo, že program III byl udělaný protizákonně, že tam nebyla pravidla, že byl porušený zákon, dotační pravidla – to bylo v půlce června. A přesto jsem byl koncem června obviněn a četl jsem, že jsem porušil předem schválenou metodiku, transparentně připravenou, která nebyla nikdy ani vypracována, ani schválena.“

Vaše reakce?

„To je přece nefunkčnost státu. Nefunguje stát, státní správa. To je podstata krize, která tady probíhá. Že nemáme fungující stát. Stát, prostřednictvím Valachové, selhal, nenastavil pravidla. Já jsem na to upozornil. A stát, prostřednictvím Trčky a vrchního státního zastupitelství, mě označil za kriminálníka, že jsem si dovolil říct, že je něco špatně a upozornil jsem na to. A vykonstruoval monstr proces.“

To je silný výraz…

„Vemte si, na nás vlítli policajti, antony. Vždyť to byl zásah, jak kdybychom byli skupina připravující státní převrat. Kolik tohle všechno muselo stát? Přitom, kdyby mi zavolali, podám vysvětlení, přinesu papíry, normálně to probereme, lidsky bychom si o tom popovídali. Ale ne, tady se musel udělat monstr proces pro veřejnost. V roce 2014, když jsme dělali průzkum o sportu, nejznámější u veřejnosti byl Pelta. Pelta je fenomén. Když vezete Peltu, každý na to kouká. Každý si myslel, co se tam ukradlo, zpronevěřilo. Tam nic nebylo, ani Pelta v té druhé, investiční, větvi nikoho neuplácel. Bylo potřeba vytvořit odér okolo sportu. Místo, aby se sportu přidalo, tak se řeklo: Tam se nic nedává, tam je to žumpa. Ale kdo tu žumpu vytvořil? Stát, paní Valachová.“

Vy jste v roce 2017 v rozhovoru pro deník Sport vyjádřil nadějí, že v případě Miroslava Pelty šlo o jeho „blábolení“. Jak věci vidíte dnes, kdy jeho kauza ještě stále pokračuje?

„Já jsem na soudu poslouchal předsedu senátu, který řekl v podstatě to samé, že to bylo takové povídání. Neřekl blábolení. Nechtěl jsem se tam začít smát, protože situace byla vážná. Přesně říkal, co já jsem řekl do vašeho rozhovoru. Já mluvím pořád stejně. To je síla ČUS, Boháče (generálního sekretáře, který byl v procesu rovněž uznán nevinným – pozn. red.), my si nemusíme nic vymýšlet. My jsme jenom koukali s vytřeštěnýma očima, jak tam lidi lžou nebo si nepamatují. Některé chápu, když vidí tu mašinérii, že si nemohli vzpomenout. Ale pak tam byli lidi, kteří cíleně lhali. Na soudu bylo vidět, jak mají lidi zájem, abychom byli nevinní, nebo vinní.“