Krpálek hlásí: Starej dědek ještě nejsem! Olympijský sen společně se synem?
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Titán z Jihlavy opět potvrdil, o čem se už několik let mluví. Lukáš Krpálek patří mezi nejlepší judisty historie. Pětatřicetiletý fenomén si o víkendu na mistrovství světa v Baku připsal bronzovou medaili, vyhoupl se na čtvrtou příčku světového pořadí a připsal si velkou sumu bodů do olympijské kvalifikace. „Budu pokračovat a snažit se dostat na pátou olympiádu,“ prohlásil Krpálek na úterní tiskové konferenci v pražské AGEL Tower, kde bude ve středu všech šest jeho medailí z MS vystaveno.
Už patnáct let sbírá Lukáš Krpálek cenné kovy z mistrovství světa. V Baku o víkendu do sbírky přidal šestý kousek. Na úterní tiskové konferenci si pětatřicetiletý judista poprvé poskládal všech šest medailí vedle sebe. K dvěma zlatým, jedné stříbrné položil na stolek tři bronzové.
Jak náročné bylo bronzovou medaili vybojovat a jak moc si této sbírky vážíte?
„Vážím si toho opravdu hodně. Celý ten den jsem cítil v sobě obrovskou sílu a jsem hrozně rád, že se to povedlo dotáhnout do úspěšného finále. Když už jsem se probojoval přes opravy do finálových bloků, hned ve mně zaznělo, že těch pátých míst z mistrovství světa a mistrovství Evropy mám už taky opravdu dost a další už možná neunesu. (směje se) Šel jsem na žíněnku, že tam musím nechat úplně všechno, aby to v ten bronz proměnil. Velikou motivací byla také představa, že bych měl v pětatřiceti letech medaile z mistrovství světa i Evropy. Jsem moc rád, v jaké formě jsem startoval, obzvlášť proto, že jsem se poslední dva měsíce na všech přípravných kempech dost natrápil a necítil jsem, že bych takovou formu skutečně měl.“
Přibude na stůl v budoucnu ještě další kousek?
„Chuť po vítězstvích a po tom zdolávat tu mladou generaci je obrovská. Na jakýkoliv turnaj jedu s tím, že chci na konci stát na pódiu s medailí kolem krku. Věřím, že pokud zdraví vydrží a všecko půjde podle plánu, tak se další cenný kov podaří. Tímto bronzem jsem si navíc velmi dobře nakročil v olympijské kvalifikaci a rád bych na to navázal. Dokud to půjde, budu se snažit bojovat o nejcennější medaile.“
Ještě před mistrovství světa jste tolik o olympiádně v Los Angeles mluvit nechtěl.
„Tak už jsem to nakousnul, že jsem si hodně vylepšil pozici touto medailí, byť ona samotná nebude stačit, abych se na olympiádu dostal. Nicméně za ten první rok se mi podařilo nasbírat docela slušný počet bodů a jsem aktuálně světová čtyřka. Z tohoto roku se mi do kvalifikace započítalo tisíc bodů a na poslední olympiádu byly na nominaci potřeba dva tisíce. Budu pokračovat a snažit se dostat na pátou olympiádu.“
S letošní sezónou musíte být hodně spokojený, že?
„Kdybych si na začátku sezóny řekl, že budu druhý na mistrovství Evropy, třetí na mistrovství světa, získám medaili na kvalifikačním turnaji Grand Prix v Číně a umístím se pátý na Grand Slamu v Mongolsku, tak bych tomu rozhodně nevěřil. Jsem nesmírně šťastný. Troufám si tvrdit, že to byla jedna z těch nejúspěšnějších sezón kariéry.“
Chodil jsem proti dědkům, teď se to otočilo
A jak ty se cítíte fyzicky? Za půl roku máte narozeniny.
„Nevím, jestli to úplně zmiňovat. (směje se) Teď se samozřejmě cítím velice šťastný, že se to všechno povedlo, ale taky musím přiznat, že se mi už ráno vstává jinak, než když jsem vybojoval první medaili před patnácti lety. Na druhou stranu mě ale pořád hrozně moc baví střetávat se s těmi dvacetiletými kluky, kteří se stávající hvězdami juda. Dokud mi to jenom zdraví umožní, tak nechci polevovat. I kdybych nějaký ty zápasy měl prohrávat, tak to ode mě rozhodně nebudou mít zadarmo.“
Co z mladých soupeřů cítíte? Respekt, nebo drajv a motivaci?
„Určitě cítím hlavně respekt. Vždy, když zápas skončí, tak mi děkují, že se mnou mohli zápasit a nazývají mě legendou. Kolikrát si říkám, že by na mě mohli být trošičku mírnější, když mají takovou úctu. (směje se) Každý chce vyhrát, vybojovat medaili a dostat se na olympiádu.“
Těší vás, když vám soupeři skládají takovou poklonu?
„Jasně! Hezky se to poslouchá. Je taky zábavné, že když přijdu na vážení a všichni soupeři mě vidí, tak se hned ozývají: „Ty jsi tady zase? Kdy už skončíš“ Já vždy odpovídám, že tímhle turnajem končím a pak mě zas vidí na dalším. (usmívá se) A ten respekt je mezi námi obrovský. Myslím, že pro ně je to taky nesmírně motivační, že v těch osmnácti nebo devatenácti letech startují proti mně. Zároveň jim ukazuji, že je možné i v pětatřiceti být na špičkové úrovni.“
Jeden z nejlepších judistů všech dob
Co si myslíte, že jim běží hlavou, když vás dostanou v losu? Jste pro ně strašák?
„Nevím, jestli na to takhle koukají. Vzpomínám si, že když mně bylo kolem dvaceti a dostal sjem v losu vyzrálého judistu, kterému bylo lehce přes třicet, spolubojovníci říkávali, že jdu proti starým dědkům, které musím porazit. No a teď se role otočily. Spousta trenérů asi svým závodníkům říká, že už jsem taky ten starej dědek. Když potom ale stojí na těch stupních vítězů, tak si asi teprve všichni uvědomí, že ještě ten starej dědek opravdu nejsem.“
Je těžší se připravovat na turnaje a zápasit, když už vás má každý za ty roky tak nakoukaného a zná všechny naše silné techniky?
„Je to stále těžší a těžší. Všichni tak nějak vědí, co ode mě čekat a mě nezbývá, než pracovat na tom, abych se rozvíjel a dělal různé věci. Každého totiž časem začne svádět, aby dělal pořád to, v če si je jistý a co má zažité. Na soupeřích je ale vidět, že už na mě mají připravenou obranu, takže se musí pořád posouvat a posouvat.“
Ve světě se už o vás velice často mluví jako o jednom z nejlepších judistů všech dob. Jak se zase poslouchá něco takového?
„Samozřejmě mám radost, když to slyším nebo čtu. Já to ale dělám hlavně protože mě to baví a naplňuje. Na turnaje jezdím hlavně proto, že se rád jako srovnávám s těmi nejlepšími, ne kvůli medailím. V dětství jsem s tím nezačínal, protože jsem snil o tom, být olympijský vítěz. Ale asi se ukazuje, že když člověk dělá, co ho baví, tak se mu v tom daří.“
A přesto cítíte se být jedním z nejlepších judistů všech dob?
„Nikdy jsem to takhle nebral. Jistě, někdo má rád statistiky, rád to sleduje, ale já jsem si na to úplně nikdy nepotrpěl. Zároveň ale neříkám, že není hezké být v něčem první, ať už se bavíme o tom, že se mi podařilo vybojovat zlato na Mistrovství Evropy, Mistrovství světa i olympiády ve dvou váhových kategoriích. To je samozřejmě skvělé. Asi si možná trochu protiřečím. Přiznám se, že párkrát, když jsem viděl, že bych se mohl stát tou světovou jedničkou, tak jsem odjel na turnaj, i když jsem ho v plánu neměl, abych tou světovou jedničkou na konci roku opravdu byl.“ (směje se)
Syn už taky závodí
Jak bronzový triumf prožívala rodina?
„Všichni byly nadšení. Dcera i přesto, že měla zakázáno mi po zápasech volat, tak pravidelně po každém zápase mi volala tajně z pokojíčku a moc mi gratulovala.“
Váš syn, Tonda, už taky závodí v judu. Jde mu to?
„Snaží se a hlavně ho to opravdu baví, z čehož mám velkou radost. Co mu ale nezávidím, je to, jaký tlak už nyní v dětství zažívá, ačkoliv zrovna on je ten typ, který si to tolik nebere. Když se v hale vyhlásí, že nastupuje Krpálek, celá hala na něj kouká a má očekávání, přestože to je dítě jako každé jiné. Tak v tomhle to jednoduchý nemá, ale bojuje s tím hezky. A když jsem se vrátil domů a přivezl jsem tu medaili a ptal jsem se ho, jestli bude chtít mít z těch mých šlépějí, tak samozřejmě už počítal, jestli bychom mohli startovat spolu na olympiádě a podobně, takže namotivovaný je dost. Jestli mu to opravdu zůstane, nikdo neví, ale by to bylo hezký.“
To byste asi musel i na šesté Hry, abyste mohli startovat spolu, ne?
„Já si myslím, že bych asi musel až na tu sedmou.“ (směje se)
Prožíval jste hodně emotivně loučení s Davidem Klammertem, který v Baku ukončil kariéru?
„Stále to emotivní je. Já jsem si hrozně přál, aby to pro něj bylo úspěšné mistrovství světa. Bohužel los se s ním úplně nemazlil, do prvního kola mu nadělil Francouze, který dokázal na poslední olympiádě vybojovat bronz. Nemazal se s ním ani rozhodčí. Dal mu za celkem krátkou dobu tři tresty a i přesto, že se to Klammoš snažil zvrátit, jak jen to šlo, aby se mohl rozloučit se ctí, tak skončil v turnaj předčasně. Ano, bylo to nesmírně emotivní a možná i o to víc si vážím toho, že jsem dokázal vybojovat ten bronz a že si to zase užil se mnou tak, jak jsme si užili už spoustu jiných turnajů. Davidovo loučení přineslo skoro okamžitě jednu zásadní změnu. Hned druhý den po jeho zápase jsem mu začal říkat trenére. (směje se) Jsem si jistý, že bude skvělý trenér a příklad pro všechny mladé judisty.“