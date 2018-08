Setkání rekordmanek. Obalím se igelitem, vezmu kulicha a volají Bohnice

„Paní Mílu obdivuju, vyhrát tolikrát v době, kdy jezdila, je fantastické,“ říkala na setkání Havelková. Sama na 152 výher potřebovala 1400 dostihů. „Na možnost překonat rekord mě na konci uplynulé sezóny upozornil majitel jednoho z koní, které jezdím. Podařilo se, je to hezké.“

Miloslava Hermansdorferová-Schulzová (78 let) vyhrála Československé derby v roce 1972 s Crapomem. První výhry brala už jako třináctiletá v jezdeckém učilišti. Na rovinách nakonec nasbírala 150 výher, dalších 46 přidala nad překážkami. Mohla být vůbec první ženou na světě, která vyhrála Derby, ovšem o start s Reliefem v roce 1969 přišla kvůli zranění kotníku. Reliefa pak k vítězství v Československém derby přivedl František Huleš.

Hodonínská rodačka se k dostihům dostala i kvůli tomu, že jí komunisté na začátku 50. let uvěznili rodiče. „Gympl, i když jsem měla samé jedničky, nepřipadal v úvahu, tak jsem zkoušela alespoň zemědělskou školu v Olomouci,“ vzpomínala Hermansdorferová. „Nevyšlo to ani tam, maminka se příšerně rozčílila a vyrazila do školy, kde se dozvěděla, že mé nepřijetí přišlo befelem od ředitele. Pro děti jako já je prý dobrý jen kravín. Naštěstí mě vzali v listopadu 1954 do učení v jezdeckém učilišti v Chuchli.“

Začátky nebyly lehké. Když poprvé dorazila na internát v Trnové, slyšela uštěpačné poznámky. „Kluci byli vyložení z oken a volali, že přijela další kuchařka. Byla jsem totiž malá a boubelatá.“ Váhu ostatně jezdkyně probíraly i při setkání. Jak si ji nejlépe ohlídat?

„Obalím se igelitem, vezmu si zimní bundu, nasadím kulicha,“ líčila Korečková. „Když běžím v létě u nás po vesnici, lidé volají do Bohnic.“ Hermansdorferová pro změnu vzpomínala, jak chodila přes léto běhat v kožichu. „Ale jen na závodišti, aby mě nikdo neviděl,“ usmívala se.

Českolovenské derby vyhrála v roce 1972. Až v roce 2010 ji napodobila María Magdalena Rossak s Talgadem. I Havelková měla triumf na dosah ruky, ale v roce 2014 skončila s Honzikem Chiperou druhá. „Bylo to blízko,“ pokrčila rameny Havelková. Korečková na podobný úspěch a šanci čeká. „V důležitých dostizích přece jen kluci dostávají více příležitostí,“ dodala Koračková, která v kariéře odjezdila 1783 dostihů na rovinách a čtyři nad překážkami. „Budu holkám fandit, aby se jim to nakonec povedlo,“ dodala Hermansdorferová.