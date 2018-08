Nová překážka v Pardubicích! Nedá se přeskočit, přináší také riziko

„Musím se přiznat, já až tak nadšený nejsem,“ nezastírá Čestmír Olehla, šestinásobný vítěz Velké pardubické. „Jasně, v parném dni to může být pro koně i osvěžující, fotky jsou z toho úžasné, ale je tam z mého pohledu jeden nepříjemný aspekt. Hned po té vodě jdou koně do oranice a když je sucho jako teď, prach a písek se na mokré bandáže a kamaše nalepí a zbytečně dřou nohy koní. Navíc je překážka dost daleko od diváků, takže si jí ani nevšimnou.“

Nová překážka je za Irskou lavicí u lesíka. Bývala tam už i dřív, ale dostihy se přes ni nejezdily. Při závodech ji využívali jezdci military. „Inspirovali jsme se ve Wroclawi, tam takovou překážku mají a je divácky atraktivní,“ říká Nohavová. „Naši překážku jsme lehce upravili, testujeme ji v rámcových dostizích.“

V polské Wroclawi je vodní příkop hlubší. Bývá v něm i půl metru vody. „To už je moc, koně v tom skáčou jako kozy,“ říká Olehla. „A když jich je víc, zvedne se za prvními vodní tříšť a další už ani nevidí, co je vlastně čeká. Sám už jsem pořadatele prosil, aby tam bylo vody méně, třicet čísel je podle mého maximum.“

Podobné překážky mají i ve Francii nebo v Itálii. Nakonec i v Kolesech se roky skáče do vody. „Tam už je to vyloženě military,“ říká Olehla. „Koně to dost plete. Učíme je, že vodní příkopy mají přeskakovat a najednou musí do vody. V minulosti se nám tam zabil Ignacio, protože chtěl příkop přeskočit, jak byl zvyklý. Jenže to bylo moc dlouhé a špatně dopadl.“

To v Pardubicích nehrozí, příkop je dlouhý padesát metrů, hloubka minimální. Zatím jej organizátoři testují v rámcových dostizích. V kvalifikacích na Velkou pardubickou, které jsou po sobotě odběhnuté tři ze čtyř, překážka nefiguruje.

Třetí kvalifikaci na 128. ročník Velké pardubické steeplechase s Českou pojišťovnou vyhrál úřadující šampion No Time To Lose s Janem Kratochvílem (DS Paragan). Z 38 přihlášených koní jich má splněnou kvalifikaci 25. Už teď je ale například jasné, že loni druhý Urgent de Gregaine nepoběží. Kvalifikaci má, ale byl vyřazen z dostihového provozu. Čtvrtá kvalifikace bude v sobotu 8. září. Překážkový vrchol sezony je na programu 14. října.

VÍTĚZOVÉ KVALIFIKACÍ

1. kvalifikace: Talent (žokej Jiří Kousek, trenérka Hana Kabelková, DS Kabelkovi)

2. kvalifikace: Ange Guardian (žokej Jan Kratochvíl, trenér Josef Váňa, Stáj Anděl strážný)

3. kvalifikace: No Time To Lose (žokej Jan Kratochvíl, trenér Josef Váňa, DS Paragan)

KVALIFIKOVALI SE V PARDUBICÍCH

Talent, Ange Guardian, No Time To Lose, Theophilos, Templář, Vandual, Stretton, Power Zar, Vicody, Universe of Gracie, Ter Mill, Zarif, Bridgeur, Vajgaros, Ribelino, Modena, Nikas, Kasim, Artistmontot, Mileryt. Hegnus a Eldorado se kvalifikovali, ale přihlášeni zatím nejsou.

KVALIFIKOVALI SE V ZAHRANIČÍ

A Pigalle, Delight My Fire, Pareto, Sztorm a Urgent de Gregaine (vyřazen z tréninku)