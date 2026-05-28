ŠULCÍKŮV CLASH: Paráda týmů Herdyna a Deethana! A teď půjde do tuhého
Sledujte Streamers Clash, největší influencerský turnaj u nás v League of Legends, netradičně pohledem ofenzivního záložníka Lyonu, Fotbalisty roku a zapáleného fanouška Pavla Šulce!
Prvních pět hracích dní je za námi a tabulka Streamers Clash začíná pomalu připomínat ligu po podzimní části. Někdo už může koukat směrem k pohárům, někdo počítá každý bod a někdo začíná doufat v zázrak, který by i v Leicesteru považovali za hodně odvážný scénář. Základní fáze se totiž blíží ke konci, dva nejhorší týmy vypadnou a nervozita v kabinách musí být podobná jako před penaltovým rozstřelem.
Největší parádu zatím předvádí týmy Herdyna a Deethana. Oba jsou po pěti zápasech stoprocentní, tedy 5:0, a na Riftu zatím působí jako mužstva, která mají jasný herní plán, dobrou chemii i hráče ve formě. U Herdyna fantasticky šlapou Twight v jungli a Mabe na midu. Přesně takoví hráči, které chcete mít ve středu hřiště, když potřebujete diktovat tempo zápasu. Deethane zase vytáhl silnou botlane, kde září Chmelda, ale překvapivě dobře hraje i samotný kapitán. A když k tomu přidáme Amfika na topu, vypadá to jako tým, který si zatím každý zápas dokáže pohlídat s klidem zkušeného stopera v poslední minutě.
Velké probuzení ale přišlo také u týmů Freeze a Kamilia. Oba bývalí profesionální hráči byli po horším startu pod tlakem, protože od takových jmen se prostě čeká výsledek. Když bývalý profík nevítězí, hned se řeší forma, systém i kabina. Jenže teď to začíná fungovat. U Freeze je vidět, že duo Goksi a Freeze může být hodně nebezpečné, hlavně když Goksi hraje tak, aby Freeze dostal prostor zazářit. Kamilius zase přešel na support junglery a jeho tým díky tomu působí mnohem stabilněji. Někdy není potřeba dát hattrick, stačí odvést černou práci, zavřít prostory a nechat hvězdy rozhodnout.
O něco složitější pozici mají Xnapy a Tyblaho. Oba týmy jsou na skóre 2:3, což není katastrofa, ale ani komfortní náskok. Je to přesně ta část tabulky, kde se jeden zápas může změnit v postupovou radost nebo začátek pořádného stresu. U Tyblaha samozřejmě sleduju hlavně mého oblíbence Kolofoua. Neměl úplně nejlepší start, ale na Irelii nebo Vayne ukázal, že pořád umí vzít zápas na svoje ramena. Xnapyho tým pak předvedl jeden z největších momentů dosavadního turnaje, když šokujícím způsobem porazil Natálku. A to ještě ve hře, která už vypadala téměř ztraceně. Stačila ale obrovská chyba soupeře a najednou přišel protiútok do otevřené obrany.
Právě Natálky je mi po prvních pěti dnech hodně líto. Skóre 1:4 vypadá tvrdě, ale neříká celý příběh. Na midu má Nugyho, který dělá maximum možného, jenže z midlane se zápasy tahají těžko, když se vám kolem mapy bortí zbytek hřiště. Nebýt jedné velké chyby proti Xnapymu, mohla být Natálka na 2:3 a v úplně jiné náladě. Po posledních prohrách ji emoce dostaly, ale za mě je právě tohle důkaz, že jí na turnaji opravdu záleží. A takové hráče chcete vidět bojovat dál. Hlavu nahoru, ještě není konec. Ve fotbale taky někdy stačí jeden vyhraný zápas a najednou se celá kabina nadechne.
Nejhůř je na tom zatím Spajkkův tým, který má skóre 0:5 a působí bezradně. Random je skvělý profesionální hráč, ale Clash mu zatím nesedí a nedaří se mu tým táhnout tak, jak by možná všichni čekali. Kricgang v jungli také hraje pod svoje možnosti a botlane Spajkk s Tusim, oba zkušenější hlavně z FPS her, zatím na League of Legends hřišti hledají společnou řeč. Je to trochu jako když rychlého křídelníka postavíte poprvé do středu zálohy. Talent tam je, ale systém a návyky se nedají ošálit.
Další týden nás čeká dohrání základní fáze a půjde opravdu do tuhého. Dva nejhorší týmy končí, takže každý zápas bude mít váhu finále domácího poháru. Spajkk by potřeboval dvě výhry a ještě souhru okolností, tedy malý esportový zázrak. Naopak úplný vrchol přijde poslední hrací den 28., kdy se proti sobě postaví dva zatím neporažení titáni - Deethane a Herdyn. Souboj o první místo, prestiž a možná i psychologickou výhodu do play-off.
Tak esportu zdar a lolku zvláště!