Christianová po vyhraném prologu MS: Byla jsem jako lachtan na souši

První zápas, první výhra. České florbalistky načaly cestu mistrovstvím světa vítězstvím 5:2 nad Švýcarskem, kterému v Uppsale oplatily hořkou porážku ze semifinále předloňského šampionátu v Neuchatelu. „Je fajn, že jsme to částečně odčinili. Je to vzpruha, ale po prvním zápase to nic neznamená,“ řekla pro Českou televizi brankářka Jana Christianová, nejlepší česká hráčka zápasu.