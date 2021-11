Inspirace juniorkami. Florbalistky chtějí po 10 letech medaili

Na Uppsalu mají české florbalistky skvělé vzpomínky. Vždyť juniorský výběr v září ve švédském univerzitním městě slavil bronzové medaile z mistrovství světa. Navázat na tento úspěch nyní touží reprezentace žen, která vstoupí do seniorského šampionátu sobotním zápasem proti Švýcarsku (19.30, PP ČT sport). Hned šest členek týmu kouče Saschy Rhynera může pomýšlet na medailový double v jediném roce.

Opona mistrovství světa se zvedá. Ženský výběr by rád dosáhl na druhý medailový zásah pro Česko v historii. Premiérově se reprezentantky radovaly v roce 2011 ve švýcarském St. Gallenu. Inspirací je teď bronz juniorek z letošního v Uppsale. „Tuhle čerstvou medaili si teď hodně připomínáme, máme tu šest holek, které ji vybojovaly. Mladé holky na nás přenášejí medailovou náladu,“ prohlásila kapitánka reprezentace Eliška Krupnová.

Krátce před šampionátem absolvovaly svěřenky trenéra Saschy Rhynera šestidenní kemp ve španělské Malaze. „Soustředění hodnotím kladně. Udělali jsme vše, co jsme měli v plánu, a líbila se mi nálada v týmu. Měli jsme sedm náročných tréninků i řadu meetingů a do Uppsaly jsme přiletěli dobře připraveni,“ pochvaloval Rhyner. „Přípravný kemp jsme si užili. Zvládli jsme spoustu práce. Týmově nás stmelil, takže se těšíme na turnaj,“ kývla Krupnová, která byla v prosinci 2020 vyhlášena nejlepší florbalistkou světa. Teď má za cíl uspět s omlazenou českou reprezentací v zemi, kde nastupuje za slavný klub Pixbo Wallenstam.

V sobotu večer se Češky v úvodním utkání skupiny střetnou se Švýcarskem. „Je to souboj o první místo ve skupině. Jsem ráda, že začneme mistrovství takhle zostra,“ prohlásila Krupnová. Dalšími soupeři ve skupině budou Polsko a Lotyšsko.

Právě Švýcarkám mají české florbalistky co vracet. Na posledním šampionátu ztratily v semifinále vedení 6:1 a nakonec prohrály i zápas o bronz. „Co si budeme povídat, ve finále proti Švédkám jsme tehdy měly být my,“ nepochybovala Krupnová při vzpomínkách na minulé MS.

„Cíl by měl být samozřejmě medaile a vyhrát všechny zápasy, ale musíme být realisté. Je vidět, že souboje mezi čtyřmi nejlepšími týmy jsou velmi vyrovnané. Ale určitě se z Uppsaly nechceme vracet s prázdnou,“ netajil kouč Rhyner nejvyšší ambice.

Švédská vláda schválila, že od 1. prosince mohou na tribuny jen očkovaní diváci, florbalistky ale žádná omezení nesvazují. „Vybrali jsme hotel, který je menší, abychom se setkávali s co nejméně lidmi. Speciální opatření tady nejsou, ale dáváme si všichni pozor. Když jsme někde mezi lidmi, tak máme roušku,“ dodala Kruponová.

První dva týmy ze skupin A a B postoupí přímo do čtvrtfinále, další čeká předkolo play off proti nejlepším ze skupin C a D. Turnaj vyvrcholí zápasy o medaile v neděli 5. prosince.

nominace:

brankářky: Jana Christianová (Chodov), Lenka Remešová (Täby/Švéd.)

obránkyně: Kamila Paloncyová, Ivana Šupáková (obě Zug United/Švýc.), Marie Havlíčková, Vanessa Rebecca Keprtová (obě Chodov), Vendula Beránková (Tatran Střešovice), Nela Jiráková (Piranha Chur/Švýc.), Hana Koníčková (Red Ants Rychenberg Winterthur/Švýc.)

útočnice: Eliška Chudá, Magdaléna Plášková, Karolína Suchá, Eliška Trojánková (všechny Chodov), Pavlína Bačová, Michaela Mlejnková (obě FBC Ostrava), Eliška Krupnová, Denisa Ratajová (obě Pixbo Wallenstam/Švéd.), Michaela Kubečková (Vítkovice), Denisa Kotzurová (Malmö/Švéd.), Martina Řepková (Piranha Chur/Švýc.)