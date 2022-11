Zlatá inspirace? Florbalisté před MS tuží partu na Šumavě. Bez mobilů

Mužská reprezentace nastupuje do klání na turnaji Euro Floorball Tour • Matyáš Klápa/Český florbal

Mohou to být dny, které v mnohém napoví o případném úspěchu na světovém šampionátu. Florbalová reprezentace totiž právě na Šumavě v Českých Žlebech absolvuje týmový teambuilding, jenž má ještě víc utužit už tak pevnou partu. Samotný florbal jde stranou, hráči budou hrát jiné hry, co nejvíc času stráví spolu. A v offline režimu. Takže bez mobilů! „Pomáhá to odpočinku i psychice,“ hlásí kapitán Ondřej Němeček.

Šampionát ve Švýcarsku odstartuje už o víkendu. Netradičně dřív. Důvod? Mistrovství se obvykle koná v prosinci, jenže tentokrát organizátoři logicky nechtěli, aby se pozornost tříštila, protože se v tu dobu bude hrát fotbalové mistrovství.

Takže medailové boje v Curychu (13. listopadu) proběhnou ještě dřív, než vypukne obří globální sportovní svátek v exotickém Kataru.

Právě v těchto dnech na Šumavě probíhá teambuilding, který má reprezentaci správně nažhavit. Jedná se o podobný model, který uplatňoval kouč Jaroslav Berka u juniorské reprezentace.

A byl to dobrý tah. Vždyť juniorští reprezentanti dvakrát za sebou mistrovství světa vyhráli...

Pochopitelně tohle je sen rovněž pro seniorskou reprezentaci, i když nahlas o tom nikdo moc nemluví... „Věříme, že můžeme být úspěšní. Všechno k tomu směřujeme, ale bereme to postupně,“ hlásí 20letý šéf elitní formace Filip Langer, největší hvězda týmu. Takže od hráčů neuslyšíte velkohubá prohlášení. Jsou pokorní.

Také Langer, jenž působí ve Švédsku, teď odloží mobil. Žádný virtuální svět. Na Šumavě se žije ten reálný...

„Budeme tam pro sebe a hodně spolu. Zahrajeme si nějaké hry, budeme mít regenerace a mítinky k tomu, co nás čeká, jaké budou překážky a co potřebujeme vyladit. Principy toho, jak budeme řešit problémové situace,“ reagoval trenér Berka, jenž tým převzal po Finovi Petrim Kettunenovi po minulém mistrovství světa a v červenci s ním získal bronz na Světových hrách v americkém Birminghamu.

Tým výrazně omladil. Přišel s moderními prvky, víc dbá jak na fyzickou, tak právě na mentální přípravu.

I proto je současné soustředění na Šumavě tak důležité. To, že to bude vesměs bez mobilů, podpořili i starší hráči. Třeba Tom Ondrušek, který se chystá už na šestý šampionát.

„Byl jsem jedním z těch lidí, kteří říkali, že je to správná cesta. V dnešní době mobil hraje velkou roli. Podívejte se v tramvaji, každý je na mobilu. Tak by to bylo i s námi. Chceme maximum věcí udělat správně,“ hlásí 30letý Ondrušek, který byl kapitánem týmu loni v Helsinkách, kde mužstvo bralo bronz.

„Musíme se připravit na různé situace, co tam budou. Budeme bez mobilu a trávit čas hlavně spolu. Když bude někdo potřebovat si zavolat domů, tak si pochopitelně zavolá. Budeme se ale snažit být co nejvíc offline a věnovat se jeden druhému. Hrát hry, ping-pong, minigolf, chodit do sauny, na masáže a trávit čas spolu. Bavit se o florbale, nebo o čemkoliv jiném, ale hlavní je utužit partu,“ dodal Ondrušek.

„Nemám s tím problém, celkově se v přípravě snažím mobil omezovat. Za mě je to super nápad, který může pomoct tomu, aby se tým ještě víc stmelil,“ přidává se 20letý útočník Matěj Havlas, dvojnásobný juniorský mistr světa, který k tomu minulý rok přidal i seniorský bronz.

Teď by pochopitelně rád do sbírky přidal další placku.

Na Šumavě probíhá možná klíčová fáze přípravy.