Pocta pro florbalovou legendu. GARY Game pro Garčara, který se loučí

Utkání, které nese jeho jméno, se odehraje v pátek sedmého října od 17 hodin. Uskuteční se v rámci zápasu Superligy s Tatranem. Symbolicky. Právě s ním totiž účastník pěti světových šampionátů získal pět mistrovských titulů…

Kariéru ukončil zpátky na Spartě, od roku 2017 ji vedl jako kapitán a pokaždé se dostali do semifinále. Právě on byl klíčovou osobou na hřišti, která nastartovala progres klubu, který teď sní o postupu do Superfinále.

Ale už bez „Garyho“ v sestavě… V devětatřiceti letech si florbalová ikona zvyká na trenérskou roli. „Věřím, že v pátek dorazí co nejvíc fanoušků a všichni si to užijou. Je to speciální okamžik nejenom pro mě, ale i pro celý klub,“ hlásí Garčar, jenž byl známý i tím, že při zápasech hrával s typickým šátkem.

Vstupné na zápas je sto korun, děti do sedmi let platí padesát korun. Polovina z vybrané částky putuje na dobročinné účely. UNYP Arena se otevře už v šestnáct hodin, lidé se mohou těšit na bohatý doprovodný program.

Půlka vstupného bude věnována na dobrou věc, klub finančně podpoří hráče nebo hráčky z rodin, které se kvůli aktuálním složitým ekonomickým podmínkám nachází v tíživé situaci a nemají na úhradu členských příspěvků.

„Tahle iniciativa se mi hodně líbí, za zábavy můžeme vytěžit něco jedinečného,“ hlásí někdejší dlouholetý reprezentant, který v roce 2010 vybojoval bronz na světovém šampionátu.

Florbalový svátek definitivně zabouchne jeho veleúspěšnou kariéru. „I kdybych se chtěl vrátit, tak po tomhle vlastně už nemůžu,“ směje se Garčar.

Ze hřiště se přesunul na lavičku v roli kouče. Jako asistent pomáhá hlavnímu trenérovi Markovi Vojtovi.

A touží potom, aby si i Sparta jednou sáhla na ligový pohár. Tak jako on, který to zažil pětkrát.

Co všechno se v pátek chystá?