Česko - Dánsko 11:0. Jasná výhra na úvod MS, florbalistky se teď těší (nejen) na Jágra
Razantně. Přesně tak, jak se čekalo, vstoupily české florbalistky do domácího světového šampionátu. V Brně před báječnou atmosférou rozdrtily Dánsko 11:0 a v neděli se utkají od 16.45 hodin s Lotyšskem. Což by mělo být další povinné vítězství. To hlavní se odehraje příští víkend v Ostravě, kdy hráčky zabojují o medaili. Už první utkání ukázalo, že čeští příznivci dokážou vytvořit ďábelskou kulisu. „Neměly jsme šanci se na hřišti slyšet. Ale fanoušci byli fantastičtí,“ kvituje útočnice Karolína Klubalová, která posbírala 4 body (2+2).
Byl to hukot. Atmosféra, kterou hráči ještě nezažily. „Před takhle hlasitým hledištěm jsem nikdy nehrála. Tohle je jednou za život a jsem moc ráda, že u toho můžu být,“ rozplývala se Klubalová, které bude v pondělí devatenáct let.
První třetina skončila 2:0, teprve potom se spustil očekávaný vodopád českých gólů. „Lepší utkání jsme si nemohly přát. I když jsme udělaly spoustu chyb, které musíme do příštích zápasů napravit. Protože už budou jenom těžší. Ale atmosféra byla super,“ vykládala účastnice druhého mistrovství.
To první zažila před dvěma lety v exotickém Singapuru. Teď je to něco jiného.
„Tohle je vysněné mistrovství. Hrát před domácím publikem je něco, co někdo, kdo to nezažije, nepochopí,“ vykládala útočnice Liberce. Když rozdávala rozhovory, hala byla ještě plná lidí, kteří si vysoké vítězství užívali. Na utkání bylo v hale Vodova vyprodáno.
Český florbal si chce na domácím šampionátu posílit svoje postavení na české sportovní mapě. Je to populární spor, zvlášť u mládeže. Občas ho ale sportovní fajnšmekři berou s despektem. Právě teď přichází týden, v němž federace chce ukázat, že je to plnohodnotný sport, kterému stojí za to věnovat pozornost. A hlavně fandit.
Těší se na Jágra
„Je to další level, jak ještě posunout náš sport. Určitě bojujeme za celý florbal, aby šel nahoru,“ hlásí Klubalová.
Češi napříč sporty ukazují, že umějí pořádat velké akce. Dá se čekat, že i sportovní florbalový svátek v Brně, a jeho vyvrcholení v Ostravě, bude stát za to. Což ukázal už první zápas. Atmosféra byla skvělá, lidé se bavili, slavili každý gól.
Marketingově je turnaj postavený na ženské síle. Jeho hlavní motto zní: No power like women power.
„Našim cílem je celkově ukázat plnohodnotnost ženského sportu. Že může být minimálně stejně zábavný a atraktivní jako ten mužský,“ říká reprezentační kouč Lukáš Procházka. Ve výběru se mísí dravé mládí se zkušeností. Je v něm 12 hráček, které při posledním šampionátu v dalekém Singapuru získaly bronz.
Teď to chtějí minimálně zopakovat. Už při nominaci se na hezky udělaném videu ukázaly velké osobnosti ženského sportu. Třeba Gabriela Soukalová, Kateřina Neumannová nebo Lucie Šafářová. Některé z nich by měly dorazit a fandit přímo do Brna nebo do Ostravy.
A co víc. Podle pořadatelů účast přislíbil i Jaromír Jágr, nejslavnější český sportovec. Ten by měl dorazit v pondělí na zápas se Švýcarkami.
„Pro nás je obrovská čest vidět takové osobnosti, že se zajímají o náš sport. Je to úžasné,“ reaguje Klubalová. Stejně jako ostatní hráčky prožívají životní turnaj.
Organizátoři si dávají záležet, aby pro fanoušky byl nachystaný bohatý doprovodný program. „Stejně jako hráčky dají do hry srdce a předvedou ty nejlepší výkony, tak i my jako organizační tým napínáme již několik měsíců všechny naše síly, abychom pro každého, kdo přijde do haly, nachystali ten nejlepší servis. Těšit se tak můžete nejen na perfektní atmosféru, ale i na speciální fanzóny,“ říká prezident Českého florbalu Daniel Novák.
Tabulka:
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Česko
|1
|1
|0
|0
|11:0
|2
|2.
|Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|8:4
|2
|3.
|Lotyšsko
|1
|0
|0
|1
|4:8
|0
|4.
|Dánsko
|1
|0
|0
|1
|0:11
|0