Čech dobývá TOP ligu a pořádali na něj sbírku: Ve Švédsku se hraje šílenství

Už sedm Superligových klubů vyslalo mladé naděje do elitních soutěží. Do Kalmarsundu zamířil třeba supertalentovaný útočník Filip Forman.

Zatímco v hokejovém a fotbalovém prostředí tu a tam vysvitne hvězda schopná od mladého věku hrát na nejlepší úrovni, florbal se podobným borcem pyšní až nyní. O nikom se ve světě děrovaného míčku nemluví více než o Filipu Formanovi. Při sportovní stopce v Česku se vydal na zkušenou do Švédska. Zpátky se vracel jako hráč, jehož Seveřané nechtěli vydat zpět do rodné země a který si v 18 letech v top lize světa připsal skvostných 14 bodů v 7 duelech.

Lídr pražských Bohemians a člen nastupující zlaté generace juniorů, jenž loni ovládli mistrovství světa. Všechny tyto úspěchy Filipa Formana jdou teď stranou. Řeší se jediné: působení v týmu lídra švédské nejvyšší soutěže FBC Kalmarsund. Jeho sedmizápasová show vyrazila všech dech. I jemu samotnému. „Nečekal jsem to ani náhodou,“ přiznává bez okolků. Klub dokonce vyhlásil finanční sbírku, aby mohl talent odkoupit.

Když jste na konci října z Bohemians do Švédska odcházel, nejprve jste uvažoval o druhé nejvyšší lize. Bylo to z toho důvodu, že jste neměl takové sebevědomí na SSL?

„Jednoznačně. Nebyl jsem si jistý, zda vůbec budu schopný se na tamní úrovni prosadit. Pak padlo rozhodnutí na Kalmarsund. I po prvním zápase po mém příjezdu, když jsme hráli za B-tým v třetí nejvyšší lize, tak jsem si pro sebe říkal: Ty jo, to je fakt síla, tyhle soupeři by z fleku mohli hrát naši Superligu! Rozdíl, hlavně v rychlosti, byl neskutečný a samozřejmě jsem si hned myslel, že šance na SSL moc není. Jenže na Švédsku je zajímavé to, že v rychlosti není až taková odlišnost mezi třetí a první ligou. Jediné, co se liší, je individuální kvalita hráčů.“

Takže fyzicky nabušení jsou všichni, ale rozhodují drobné detaily u jednotlivých hráčů?

„Přesně tak. Ve Švédsku se hraje šílenství, celý zápas se běhá nahoru a dolů a nezastavíte se. To na první pohled může hrát každý, protože běhat zvládne hodně hráčů. Rozdíl je v detailech.“

Napověděl tedy váš první zápas v SSL proti Dalenu, že to angažmá bude ve výsledku takový úspěch?

„To ne, ale spíše mi napověděl, že to je úroveň, na kterou mám. Že to je úroveň hry, do které můžu promluvit, přestože jsem začínal až ve třetí pětce. Do kádru jsem se navíc dostal díky tomu, že dva spoluhráči byli před utkáním pozitivně testovaní, jinak by to možná ani nevyšlo. Kalmarsund totiž cestuje na zápasy zhruba v 15 lidech a velice často utkání dohrává jen na deset lidí. Není proto snadné se tam prosadit.“

Kdy se to tedy zlomilo?

„V zápase proti Växjo. Dal jsem vítězný gól minutu před koncem a díky tomu jsem si získal větší důvěru trenéra a získal místo v první formaci. Začal jsem si věřit a bylo vidět, že směrem dopředu dokážu nabídnout asi více než jejich první centr.“

Když se člověk podívá jen na řeč čísel, tak je angažmá absolutní bomba, ale z vašeho popisu to muselo být dost na houpačce.

„No, strašlivě. A nebojím se otevřeně říct, že jsem měl obrovské štěstí na okolnosti. Třeba se i stalo, že když mě trenér stáhnul, tak hráč, který šel na hřiště místo mě, ihned dostal gól. Nebo kdyby dva spoluhráči neonemocněli Covidem, tak se teď nemusíme vůbec bavit, že jsem hrál nějakou SSL.“

Angažmá vám dalo i jinou zkušenost, v týmu s vámi působil nejdražší hráč v historii florbalu, švédský forvard Kim Nilsson, kterého Kalmarsund přivedl za 4 miliony korun. Bylo snadné s ním v lajně hrát?

„Pokud bych uměl švédsky, tak se mi na tuhle otázku odpovídá o něco lépe. (směje se) Bylo těžké Kima poznat skrze několik slov, která vám při zápase říct musí. Ale hrát vedle něj opravdu není lehké. Ne snad z pozice toho, že jsem tam byl jako mladý cizinec, ale spíše proto, že on je světová hvězda, na kterou pracuje celý tým. Na druhou stranu, já to tak cítil ke všem v týmu. Nechtěl jsem dát jedinou špatnou přihrávku, možná jsem měl zpočátku i strach. A z jejich strany občas přišlo takové chování, že nějaký mladý Čech nám sem přišel dělat bordel do lajny. Tak jsem se zpočátku snažil držet hubu a krok.“

Zápasová statistika Filipa Formana v dresu Kalmarsundu Dalen x Kalmarsund (Forman 0+1) Kalmarsund x Vaxjö Forman (1+1, vítězný gól) Helsingborg x Kalmarsund (Forman 0+1) Kalmarsund x Thorengruppen (Forman 0+0) Sirius x Kalmarsund (Forman 1+2) Linköping x Kalmarsund (Forman 0+3) Kalmarsund x Falun (Forman 4+0)

Jste rozhodně prvním českým florbalistou, na kterého se ve Švédsku pořádala finanční sbírka. Jak to proběhlo?

„Zpočátku je třeba říct, že to bylo trochu nešťastné v tom, že mi o té sbírce v klubu neřekli. Vedení po mém povedeném posledním zápase ve Falunu vypustilo do světa sbírku, aby mě mohli v týmu udržet, ale předem mi o tom neřekli. Já vlastně doteď nevím, kdo sbírku vytvořil, protože ani sportovní šéf, se kterým jsem byl ve Švédsku všechno řešil, o tom nic nevěděl.“

Z takového popisu člověka napadne otázka, nakolik byla sbírka vlastně reálná?

„Tak to zase reálná byla, to pozor. (směje se) Klub vybral od fanoušků poměrně velký obnos peněz. Bylo to v průběhu té sbírky i transparentní a dalo se podívat na to, kolik peněz tam přišlo. Na druhou stranu, Kalmarsund je klubem, který ty peníze zas ani tolik nepotřebuje, vzhledem k finančním možnostem. Oni chtěli udělat jen tlak, aby na veřejnosti ukázali, že hráče, kterému se tam hodně dařilo v posledních zápasech, nepustí zpět do Česka jen tak.“

To je pravda, o klubu z Kalmaru se ví, že finance nejsou úplně problém.

„Těch 250 tisíc, na které byla sbírka udělaná, by tamní vedení ihned mohlo vysypat z rukávu. Já upřímně ani netuším, za jakou částku bych mohl z Bohemians odejít, takže i volba té finální částky je trochu zvláštní.“

Takže trochu mediální trik?

„Trochu ano.“

Projevují se klubové finanční možnosti i do zázemí?

„Třeba hala je neuvěřitelná. Je vyčleněná pouze pro florbal, což je paráda. Pokud se ale bavíme například o regeneraci, a to mě trochu překvapilo, tak Švédi to vůbec neřeší. Protahování po výkonu a podobné věci se tam vůbec nehrotí. Oni by na to finanční možnosti měli, že by člověk do vířivky a sauny určitě chodit mohl, ale mají to na salámu. A slyšel jsem to i z jiných týmů. Co se týče odlišností, tak samozřejmě nevím, jak přesně to chodí v profi týmech, ale jako hráč jsem se nemusel starat vůbec o nic. Což je samozřejmě úžasná změna.“

Už máte za sebou čtyři zápasy v české Superlize, z toho tři výhry a osobně jste si v zápasech připsal 13 kanadských bodů. Jaký byl návrat ze sportovního hlediska?

„Na jednu stranu bylo super, že jsem zase byl v kabině mezi svými kamarády. Ale štve mě to rozdělení sil. Ve Švédsku se každý zápas jede nadoraz, protože každý může porazit každého. Tady to tak není. První zápas po návratu jsme hráli proti České Lípě a vyhráli jsme o jedenáct gólů. A už sami dopředu jsme věděli, že ten zápas si můžeme prohrát jen ve svých hlavách, když se na to vykašleme.“

Tudíž mě napadá, zda, pokud jde o sport, je návrat do Švédska nastálo tím největším snem?

„Asi ano. Pořád jde v mých očích o nejlepší ligu na světě. Finská liga má také vysokou kvalitu, ale ta švédská v mých očích pořád vede. Zkusil jsem si oba státy a také švédská mentalita je mi bližší než finská. Je to můj cíl.“