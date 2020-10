Florbalový exodus: zlatá generace míří v obrovském počtu do Skandinávie

Celkem třiadvacet hráčů nabralo v posledním týdnu směr Švédsko, nebo Finsko. Jde nejčastěji o mladíky, kteří už se v nejvyšší tuzemské lize stihli vypracovat mezi hvězdy. A kteří v současné situaci mají školní režim online, a tudíž je jedno, kde se nachází. Hned šest přestupů se týká borců, kteří byli v roce 2019 u největšího úspěchu českého florbalu v historii, když junioři vyhráli mistrovství světa. Snaha klubů dostat z pandemií zachváceného Česka největší klenoty, aby mohly alespoň trénovat, byla veliká. Napomohla tomu i vstřícnost seveřanů.

„Tamní kluby to vnímají jako skvělou příležitost si ty hráče vyzkoušet. Zároveň budou mít lepší vyjednávací pozici pro případné transfery do budoucna. Švédska liga je z florbalového pohledu jako NHL a kdo tam chce od nás hrát, musí být lepší než místní. Je to ideální pro obě strany,“ vysvětlil rychle upečené dohody asistent trenéra Sparty Radek Skalička.

Jeho Spartu opustilo hned pět hráčů. Josef Juha, Mikuláš Krbec, Jakub Kolstrunk, Matěj Čermák a Martin Dolejš. „Naše kontakty z minulosti hrály velkou roli. Byli jsme ve spojení i se švýcarskými kluby, ale zastavili tam ligu, takže z toho vyšla Skandinávie,“ řekl Skalička.

Dohody jsou zároveň zvláštní tím, že ačkoliv jde o přestupy, většina hráčů půjde při restartu české nejvyšší soutěže zpět. Jedinou podmínkou při mezinárodním přestupů je nutnost v novém působišti strávit alespoň 21 dní, což se za současné zdravotní situace nejeví jako žádný problém. „Nikdo neví, kdy by se liga mohla rozjet. Budeme návraty řešit individuálně, podle toho, kdo se v zahraničí uchytí. Já si upřímně nemyslím, že se u nás do Vánoc začne hrát, takže to budeme řešit až poté. Jasná priorita v naší zemi je nyní zdravotní systém a florbal je, logicky, až na 334 straně toho, co je třeba řešit,“ dodal otevřeně kouč.

Sparta není zdaleka jediná, kdo povolil mladým hráčům odchod. Podobně se zachovali také týmy Bohemians, Liberce, Mladé Boleslavi, Tatranu Střešovice, Pardubic, nebo Brna. A ukazuje se, že se může stát, že se někteří hráči ani vracet nebudou. Hned v prvním utkání se v dresu Dalenu prosadil asistencí ex-mladoboleslavský Jakub Gruber. První bod za přihrávku si připsal i Filip Forman, který přestoupil do týmu Kalmarsund z Bohemians.

Filip Forman and Jan Malič make their way to the best #floorball league in the world. Both will temporarily represent @FBCKalmarsund 🇸🇪 in SSL. Matěj Pěnička moves to @FBCLerum 🇸🇪.

All three are the @BohemkaFlorbal players. Read more⬇️ #oneworldoneball https://t.co/1tci1ruULZ