Bouře ve florbale, tým nedostal licenci. Je to výsměch, tvrdí Kafka

Letošní posezonní období má zatím jasného frontmana. Tím je oddíl Black Angels. Včas totiž nedodal účetní závěrku za rok 2022 jako jeden z klíčových dokumentů, které klub musí vykázat, aby mohl usilovat o zisk licence pro elitní soutěže (Superligu a 1. ligu mužů). Pražský klub tuto licenci nezískal, ač se sportovně v nejvyšší soutěži udržel. Opakovaně.

Klub přiznává své pochybení a usilovně pracuje na nápravě. Přesto licenční komise v kooperaci s výkonným výborem, oddílu možnost startovat mezi elitou nepřiřkla. V případě, že rozhodnutí licenční komise zůstane platné, bude tým ze severu Prahy mít možnost nastoupit až ve třetí nejvyšší soutěži - Národní lize.

Jedinou protiváhou těmto rozhodnutím byla dosud odvolací a revizní komise v čele s tatranským bossem Tomášem Kafkou. Bývalý legendární reprezentační brankář ve spolupráci se svými tehdejšími kolegy navrhl pro klub finanční postih a vrátil celé řešení zpět před licenční komisi. Pak ale do celého procesu zasáhly volby na nové Valné hromadě Českého florbalu, se kterými je spojeno i nominování představitelů komisí. Kafka už v nově složené ORK nesedí.

„Licenční řízení by mělo zajistit, že v průběhu sezony účastník nejvyšší soutěže nezkrachuje a není schopen soutěž dohrát, čímž by utrpěla reputace florbalu. Zároveň by toto řízení mělo zajistit, že se florbal bude hrát v adekvátním prostředí. Na celé situaci mi nejvíc vadí, že často jsou však podmínky pro kluby úplně mimo realitu a jen minimum je dokáže bez problémů plnit,“ říká bývalý předseda ORK.

O případu Black Angels

Kafka si za příklad „nefunkčnosti“ celého procesu bere současný případ florbalistů Black Angels a také poukazuje, že komunikace Českého florbalu měla být směřována výhradně k bývalému prezidentovi Black Angels Vojtěchu Pavlíkovi a nikoliv i směrem k dalším zmocněncům oddílu.

„V rámci odvolacího řízení jsme zjistili, že oddíl neplnil a dlouhodobě nepředložil účetní závěrku za rok 2022. Klub již v rámci licenčního řízení pro sezonu 2023/24 dostal několik pokut za nedodání potřebné dokumentace. Český florbal celou dobu komunikoval pouze s tehdejším prezidentem klubu Vojtěchem Pavlíkem. Je pro mě také trochu záhadou, proč veškeré výzvy směřovaly pouze k prezidentovi klubu. To samozřejmě Black Angels neomlouvá, ale naznačuje to, selhání nejvyššího představitele klubu. Ale toto naše komise v té době vůbec neřešila. Rozhodnutí licenční komise jsme chápali tak, že licence klubu nebyla udělena hlavně kvůli nedoložení ekonomických kritérií nutných k uznání licence pro elitní soutěže," popisuje Kafka.

Na celý případ samozřejmě reagovala i licenční komise v čele s předsedou Jiřím Dufkem. Ta se nakonec rozhodla klubu licenci na nejvyšší soutěže neudělit a důvody přináší vyjádření právě jejího předsedy.

„V licenčním řízení nemůžeme operovat s dokumenty, které byly odevzdány po rozhodném datu. Licenční řízení musí být skončeno do určitého data, neboť jinak nelze navázat další nezbytné kroky k hladkému startu soutěže. Nelze jej vést mimo dané termíny a držet tak všechny oddíly a soutěže v nejistotě. Jiným rozhodnutím bychom znehodnotili poctivou práci ostatních klubů a založili na nebezpečný precedens, kdy by se nedodržováním nastavených termínů znevážil celý proces licenčního řízení, což by mohlo v budoucnu vést ke snížení prestiže elitních soutěží, poškození dobrého jména nejen florbalu, ale také ohrozit spolupráci s partnery Českého florbalu,“ popisuje pro web Českého florbalu Dufek.

Rozhodnutí licenční komise rozumí, ale přijde mu nepřiměřené

Kafka se zároveň snaží porozumět rozhodnutí licenční komise, která klub v posledním roce pokutovala a jedenáctý celek uplynulého ročníku na výzvy a varování prakticky nereagoval a nepomohlo ani zmražení matričních úkonů, tedy zastavení přestupů.

„Naše komise shledala, že podklady, které klub dokázal dodat, byly natolik významné, abychom vrátili celou věc před licenční komisi, jelikož se oddíl vzepjal k témeř heroickému výkonu a posbíral v krátké době podklady, dotáhl účetní závěrku a během odvolacího řízení nám poskytl řadu podkladů. Obsahově jsme dostali vše, co odpovídalo požadavkům, které licenční komise požadovala a ta rozhodla znovu s přihlédnutím k nově dodané dokumentaci. ORK pak také přidala i doporučení, že by klub měl být za pozdní dodaní potřebné dokumentace sankcionován jinak než odebráním licence, např. finanční pokutou nebo jiným mírnějším postihem," popisuje kroky komise.

Kafka také reaguje na vyjádření licennční komise, která tvrdí, že s dokumenty odevzdanými po rozhodném datu, už nemůže pracovat.

„To, že s novými dokumenty komise nemůže nakládat je nesmysl, protože klub měl v odvolacím řízení možnost dokumentaci dodat. Nechápu, že tam proběhla s prominutím “šikana” a komise po klubu vyžadovala obrovské množství dalších dokumentů, i když je poté vůbec nezohlednila. Dle mého jde o totální přešlap. Klub měl prý dodat přibližně 15 tisíc dokumentů, a tuto žádost dostal v pátek 31. května odpoledne s termínem v pondělí 3. června odpoledne. Nechápu, proč to po nich vůbec chtěli, to je za mě naprostá tragikomedie a výsměch. Každý další krok licenční komise po rozhodnutí ORK víc a víc naznačuje, že tu jde o účelové rozhodnutí a jen podkopává pozici Českého florbalu, kdy ke svému rozhodnutí licenční komise vůbec veškerou požadovanou dokumentaci nepotřebovala a spíš to působí, že chtěli ´Bleky´odradit od usilování o superligovou licenci. A to jsou dle mého praktiky, které do našeho západního světa nepatří,“ ostře se vymezuje.

Kafka se sám podivuje nad tím, že klub dostal tak vysoký trest i přesto, že neplnil podmínky. A zároveň připomíná, že pokud se celá záležitost nevyřeší, je ohroženo losování soutěží pro následující ročník elitních soutěží pod hlavičkou Českého florbalu.

„Také jsme jako ORK dali instrukce, že situace je natolik závažná, že bez řádného dořešení celého případu se nemůže uskutečnit los soutěží na novou sezonu. O celé věci jsme informovali patřičné orgány florbalového svazu. Zároveň celá situace vzbuzuje nejistotu napříč celou soutěží i v klubu Black Angels, který má na účasti v Superlize navázané partnery, díky kterým financuje i mládežnický sport. Takže neřešíme jen partu dvaceti kluků, kteří si nezahrají nejvyšší ligu, ale má to dopad na fungování celého klubu,“ popisuje průběh řízení.

Kritéria pro nejvyšší soutěže jsou podle Kafky mimo

Ve florbalovém prostředí jsou také často kritizována samotná kritéria pro start v elitních soutěžích, které týmy často nejsou schopny dodržovat. Kritikem fungování licenčních podmínek je i tatranský prezident, který soudí, že právě velká část těchto podmínek je nastavena nereálně a kluby tak často nemají šanci je plnit.

„Licenční podmínky, jak byly nastavené např. na minulou sezonu, splňovalo jen minimum oddílů v celé soutěži. To mi indikuje, že tyto podmínky jsou stanoveny nepřiměřeně a neodpovídají realitě. Papír sice snese vše, ale nerozumím tomu, že si někdo sedne a vymyslí kritéria bez ohledu na to, aby si zmapoval, jaká je reálná situace v soutěži. A poté fungoval následujících několik let v režimu různých výjimek a ústupků, ve stylu ´tomu to udělím a tomu ne," říká.

Pozastavuje se také nad jednáním komise vůči pražskému týmu. „Z mého pohledu je naprosto netransparentní, jelikož nejste schopen doložit, co reálně rozhoduje o tom, zda oddíl může licenci pro nejvyšší soutěž získat. Licenční komise může dát výjimku a povolit oddílu tzv. akční plán, aby své náležitosti dal do pořádku. Z mého pohledu dochází ke zvláštní situaci, kdy licenční komise uděluje výjimky a podle svého vlastního předpisu by je vůbec udělovat neměla. Jelikož některé oddíly ekonomická kritéria nezvládají natolik, že na nějaké výjimky a akční plány vůbec nemají nárok,“ dodává Kafka, povoláním forenzní auditor nadnárodní korporace.

Kafka si z vlastní iniciativy a volně dostupných informací zpracoval závěry hospodaření jednotlivých oddílů. Z těchto dat vychází, že nejvyšší soutěž by v případě striktního dodržování veškerých podmínek vypsaných v licenčním řádu elitních soutěží neměly hrát minimálně další čtyři oddíly kromě Black Angels. Kafka pouze poukazuje na nerealističnost licenčního řízení, v rámci akčního plánu má klub dva roky na to, aby svou situaci zvládl vyřešit a nabídl kroky k jejímu řešení.

Kafka volá po tom, aby bylo licenční řízení více transparentní a podmínky nastavené na reálnou úroveň superligových klubů. Obvzlášť v případě, kdy jeho stávající podmínky nesplňují ani pravidelní kandidáti na tituly nebo týmy, které každoročně hrají v play off. Nikoliv však za cenu zavírání očí nad nedostatky.

„Zajímavé je, že například FBC Liberec do dnešního dne nezveřejnil kompletní účetní závěrku za rok 2021 i 2022. Zjevně to ale licenční komisi nevadilo. Ekonomická kritéria pro sezónu 2023/24 podle zveřejněných účetních závěrek za rok 2021 splnilo zcela jen 5 z 14 superligových oddílů, a to paradoxně Black Angels, Česká Lípa, Pardubice, Tatran a Vinohrady. Mně osobně na celém procesu nejvíce vadí, že je nepředvídatelný a závisí jen na licenční komisi, zda se rozhodne oddíl popotahovat nebo ne.

Tabulka plnění ekonomických podmínek za rok 2021 • Foto Archiv Tomáše Kafky

(autorem zpracování veřejně dostupných dat je Tomáš Kafka)

Licenční komise sice ve svém posledním vyjádření tvrdí, že v případě Black Angels nechce založit na nebezpečný precedens, ale data jasně tvrdí, že o precedens vůbec nejde, jelikož vůči některým klubům je komise zjevně více shovívavá. Ve florbalovém prostředí se diskutuje o tom, že je zde snaha vedení svazu udělat něco s regionálním rozložením celků v elitních soutěžích. Jelikož je pro svazové vedení jakýmsi „trnem v oku„, že 7 ze 14 týmů v nejvyšší soutěži v ročníku 2023/24 působilo v Praze,“ popisuje.

Podmínky licence se možná zpřísní

Kafka téma počtu pražských týmu v elitní soutěži nadhodil na Valné hromadě Prahy a Středočeského kraje, která proběhla v dubnu. Zde byl přítomen i prezident Českého florbalu Daniel Novák, který ubezpečil všechny přítomné, že žádná redukce elitních týmu z metropole není na pořadu dne.

„Poté co domluvil prezident svazu, se zvedl i člen komise elitního florbalu a medializace (KEFAM) Zdeněk Jirák a pronesl, že by tento proces neprobíhal regulací počtu pražských týmů, ale spíše by šlo o zpřísnění licenčního řízení. Bohužel mi přijde, že v případě Black Angels sledujeme právě ono zpřísněné licenční řízení, které ve svém projevu před dalšími přibližně třiceti účastníky pan Jirák zmínil. Když však nyní vychází na povrch, že klub je finančně zdravý, přijde mi podobné rozhodnutí hodně neadekvátní. Vzhledem k tomu, že ´Bleci´ v licenčním řízení udělali mnoho chyb, nelze ale tvrdit, že komise rozhodla účelově a byla motivovaná cílem udržet v lize regionální celek na úkor pražského,“ přidává svůj pohled.

Zápis z této schůze je volně dostupný, údajná myšlenka o zpřísnění licenčního řízení v něm ale chybí, Sportu však několik nezávislých účastníků VH potvrdilo, že myšlenka zpřísnění licenčních podmínek skutečně padla, nikoliv však v přímé souvislosti s Black Angels.

„Myslím si, že situace, kdy některé oddíly prokazatelně nezvládají stanovená ekonomická kritéria a rozhodnutí o jejich působení pak závisí na libovůli komise, je špatně. Zároveň by se mělo brát v potaz i to, že některé týmy v soutěži jako například Vinohrady, Tatran nebo Pardubice jsou součástí většího celku. Tyto celky (Sokol, Tělovýchovná jednota apod. - pozn. red.) drží nějaká aktiva a je pro ně jednodušší plnit finanční podmínky, pokud mají ve vlastnictví halu, ve které hrají nebo jiné zázemí,“ uzavírá téma licenčních náležitostí a dává za příklad i klub, jehož je sám prezidentem.