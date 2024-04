Hrdina Tatranu: Náš gólman je asi nejlepší na světě! A komu přál při hokeji?

Nebyla to výstavní střela. Spíš z nouze. Ale právě díky ní přepsal Tatran florbalovou historii. Vyhrál Ligu mistrů. Český pohár. Základní část. I Superligu. „Neuvěřitelný pocit,“ zářil Tomáš Hanák, jenž vítěznou ránu vyslal. V emocích se rozběhl ke kotli fanoušků a dlouhé minuty společně slavili. „Ani nevím, co jsme řvali,“ smál se útočník, který dal vítězný gól i ve finále nejprestižnější evropské soutěže proti Falunu.

Stejně jako v sobotu při hokeji, tak i v neděli rozhodlo prodloužení. Ale hned to první. Díky němu ovládl Tatran už 18. ligový titul. „Ani pořádně nejde popsat, co prožíváme,“ vykládal Tomáš Hanák, člen elitní formace.

Přitom to nebyla zrovna povedená rána, že?

„Já ani nevěděl, že jsem dal gól. Střela nebyla určitě povedená. Až když Beny (Marek Beneš) běžel ke kotli, tak mi došlo, že to tam propadlo. Byl to jen pokus dát to na bránu, ohrozit gólmana. Takový góly většinou rozhodujou. Nemusí to být super branka.“

To byl spontánní nápad běžet k fanouškům?

„Já běžel podle Benyho. (smích) Nejdřív jsem chtěl jít k bráně, protože jsem nevěděl, jestli to byl gól, nebo ne. Ale pak jsem běžel za ním…“

Mladá Boleslav přitom měla střelecky navrch, že?

„Střílí hodně seshora, což my tolik ne, většinou hrajeme krosy, Boleslav to posílá na bránu. V první třetině jsme to kontrolovali spíš my, kromě posledních pěti minut, druhá třetina se nám moc nepovedla. Ve třetí jsme zase hráli my, naskočili jsme zpátky.“

Byl to i souboj gólmanů, že? Váš Tomáš Jurco opět byl famózní.

„Dlouhodobě víme, že je Tom v totální fazoně, předvedl to v Poháru mistrů, chytá výborně. Opíráme se o něj a i obrana je postavená na tom, že ho vzadu máme. Určitě souboj brankářů vyhrál. Myslím, že patří k nejlepším gólmanům na světě. Možná je i nejlepší.“

Jak jste slavili bezprostředně po utkání s fanoušky?

„Emoce byly neuvěřitelné. Vyhráli jsme treble, tak jsme tam k nim naběhli, skákali, řvali, nejde to popsat. Ani nevím, co se mi v tu chvíli honilo hlavou. Spadlo to z nás, ani nevím, co jsme řvali.“

Byla to dokonalá sezona, že?

„Možná jsme to měli trochu v hlavě, že když to zvládneme, budeme mít treble, který v Česku nikdy nikdo neměl. Určitě dokonalá sezona a zasloužená.“

Rozhodl jste finále Ligy mistrů proti Falunu, teď znovu. V čem je vaše kouzlo?

„Je to skvělé, ale neříkám, že to je mnou. Tatran má všechny tři lajny silné, já zapadl do první, je to skvělý, snad budeme pokračovat.“

Věřili jste si před nastavením, že vyhrajete i díky tomu, že máte ze sezony velké sebevědomí?

„Říkali jsme si před zápasem, že čím déle to bude vyrovnané, tím víc to bude na naší straně, protože jsme zvládli zápas s Falunem ve třetí třetině. I další utkání. Věděli jsme, že právě v tu dobu máme sílu.“

Sledovali jste sobotní hokejové semifinále?

„Viděli jsme, ale nebyli jsme nervózní, že by se to nestihlo. Bylo nám to jedno.“

Komu jste fandil?

„Přiznávám, že já Třinci.“

Co jste vůbec říkal atmosféře v O2 aréně při Superfinále?

„Je výjimečné tady hrát. Přišlo přes třináct tisíc lidí. Na normální zápasy jich je tak 500. Tohle je fakt zážitek.“