Další show v nastavení! Tatran má jako první treble. Kapitán v emocích brečel

Nenápadná střela, která propadla gólmanovi Bauerovi smolně do branky. A výbuch euforie.

O2 arena zažila druhé nastavení ve dvou dnech. Tentokrát to ale bylo pro fanoušky milosrdné, florbal má jenom jedno.

To ve třetí minutě rozsekl Tomáš Hanák. Upaloval za fanoušky, naskákal na ně. Stejně jako kapitán Marek Beneš. Tatran právě potvrdil svojí úctyhodnou dominanci.

„Ani jsem nevěděl, že je to gól. Až jsem viděl Benyho (Beneše), jak běží ke kotli. Tak mi to došlo,“ usmíval se střelec klíčové branky. Muž, jenž si připsal vítězný gól i ve finále Ligy mistrů, když porazili nadupaný Falun.

Střešovický klub je vůbec první v Česku, jemuž se něco takového podařilo. Fanoušci už během utkání vytáhli velký transparent s nápisem: Treble loading.

Na choreu se podílel i sám kapitán Beneš, jenž ho pomáhal malovat. A na hřišti ho precizním výkonem pomohl splnit. Treble dokonán.

„Brečel jsem radostí. Neskutečný pocit,“ vykládal pak Beneš, největší hvězda Superligy. Následovala vítězná párty a odlet do Turecka. Za odměnu. Za relaxem vyrazí celý tým, který přepisoval historii.

Gigant aktuální sezony vedl 2:0. Při jeho sebevědomí a síle to vypadalo, že ráz zápasu je tím jasně daný. A že Tatran rychle přidá další góly a bude hotovo. Jenže Boleslav byla proti. Nechtěla být snadným soustem. Srdnatě se držela, srovnala, padla až v nastavení.

Florbal překonal svůj divácký rekord. Tentokrát dorazilo 13 541 fanoušků.

Drama už se však odehrálo dávno předtím. V době, kdy všichni aktivní aktéři v klidu podřimovali. Pokud nemohli zabrat, tak proto, že s nimi cloumala nervozita.

U organizátorů to byl jiný příběh. Roman Urbář, šéf organizačního výboru, spal jenom necelé dvě hodiny. Přibyly mu šediny, mobil málem zavařil.

Důvod? Nekonečné sedmé semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem. Hrálo se už od jedné hodiny odpoledne, ale utkání skončilo až krátce po půl sedmé! Až v průběhu čtvrtého prodloužení. Šéfům florbalu šrotovalo v hlavě: „Stihneme to?“

Urbář neustále ladil harmonogram. S každým přibývajícím prodloužením ho upravoval. Vyškrtl věci, které už by se nestihly. „Museli jsme udělat pár ústupků vůči jinak standardnímu setupu, zejména co se týká zakrytí plochy. Byli jsme nuceni oželet jednu izolační vrstvu, jejíž instalace by přeměnu ledu na florbalové hřiště natáhla o několik dalších hodin,“ přiznal šéf organizačního výboru. Kdyby to neudělali, halu by nedokázali včas otevřít.

Nakonec všechno zvládli. A ještě se jim podařilo o něco navýšit úroveň zábavy. Fanoušci se nemohli nudit, doprovodný program byl na světové úrovni.

Už na ženské finále přišla rekordní návštěva (10 647). V hledišti to neustále pulsovalo. Byla to směsice světelných efektů a zábavy na kostce.

Zlaté konfety po ženském zápase létaly na hráčky Vítkovic. Také ty potvrdily svoji dominanci. Chodov porazily v Superfinále už popáté v řadě! Nenechaly se zdeptat ani tím, že se stejným soupeřem prohrály oba zápasy v základní části.

To byla minulost.

„Nám se sezona ze začátku nevydařila, měly jsme problémy se sehráním a sebevědomím, ale postupem času jsme si začaly věřit,“ popisovala vítkovická kapitánka Sára Seevaldová. Ta stejně jako další hráčky chodila po triumfu v O2 areně se zlatými medailemi a růžovými kloboučky.

Naopak v očích soupeře byly vidět slzy. Také u obránkyně s číslem 7. Mirva Naava. Manželka boleslavského kouče Joonase.

Jejich finský příběh zaujal. Oba si zahráli superfinále, každý v jiné roli. Ale ovšem oba odešli jako poražení.

Slaví Tatran a Vítkovice. Ale i celý český florbal. Superfinále opět bylo jeho velkým svátkem.