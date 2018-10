Chrudim čeká v LM Kajrat i mistr Itálie. Při losu došlo na kuriózní chybu

Elitní skupinová fáze futsalové Ligy mistrů je již rozlosována a své soupeře zná i český mistr ERA-PACK Chrudim. Než se tak ale stalo, musela UEFA řešit jednu nepříjemnost, která se odehrála během losu.

Při losování mužstev ze třetího koše, kde byly umístěny týmy ze třetích míst z hlavní fáze pavouku A a vítězové skupin pavouku B, byla jako třetí v pořadí nečekaně vytažena ruská Jugra-Jugorsk, která měla ale patřit do elitního koše. Losování bylo zastaveno a po krátké přestávce se celý koš losoval znovu.

„Byl tam zmatek, losující najednou vytáhl tým z jiného koše, než ve kterém měl být. Los se zastavil, vrátilo se to o pár kroků zpátky a jelo se dál,“ řekl k inkriminovanému momentu šéfredaktor webu eFutsal.cz Radek Klier.

Poté už vše proběhlo bez problémů a Chrudim ví, že se utká v elitní skupině Ligy mistrů. S kazašským Kajratem Almaty, italskou Pescarou a běloruskou Lidou.

„Obecně platí, že do této fáze soutěže se nedostane slabý tým. Hratelní jsou Bělorusové, klub výhradně s domácími hráči. Z prvního koše vylosovaný Kajrat je na první pohled hůře čitelný. Zatímco v minulosti ho trénoval u nás dobře známý Cacau a celý svět věděl, jak tým hraje, často s vysunutým brankářem Higuitou v poli a s velkými individualitami Douglasem a Leem, nyní došlo ke změně trenéra a odešly zmiňované hvězdy, tedy až na Higuitu. To ale neznamená, že to není silný protivník. Bude hodně záležet na trenérovi Condem, kolik informací o Kajratu dokáže načerpat,“ řekl o prvních dvou soupeřích Chrudimi Klier.

A co Pescara? „Sledoval jsem ve streamech jarní play-off italské ligy a tohle je super tým! Pravda, má trochu legrační název (Acqua e Sapone), ale skvělou kvalitu. Kromě starších hvězd (Lukaian a Bertoni) je v něm celá řada kvalitních hráčů, jako třeba kapitán italské reprezentace Gabriel Lima, nebo argentinský mistr světa Leandro Cuzzolino. Nicméně Chrudim v základní skupině Ligy mistrů ukázala, že proti silným soupeřům umí zahrát. Čili šance na historický postup tady je,“ věří Radek Klier.

A jak vidí své šance Chrudimští? „Nejsme favorité, ale věřím, že můžeme překvapit. Dáme vše do přípravy, naši hráči se stále vyvíjejí a máme měsíc na to, abychom se pečlivě připravili,“ uvedl trenér Chrudimi Felipe Conde.

„V Srbsku jsme si dokázali, že můžeme hrát skvělá utkání s velkými soupeři, takže šanci na postup určitě máme. I když kvalita soupeřů je obrovská. Určitě se na všechny zápasy dobře připravíme a budeme se prát o postup,“ navázal na slova trenéra chrudimský futsalista Tomáš Koudelka.

Chrudim byla vybrána jako jeden ze čtyř hostitelských týmů elitní skupiny Ligy mistrů a v termínu od 13. do 18. listopadu tak bude bojovat o postup do Final four před vlastními příznivci. „Na poslední domácí skupinu Ligy mistrů mám skvělé vzpomínky. Doma máme v lize skvělou bilanci a čísla ukazují, jak je domácí prostředí důležité. Budeme hrát před našimi fanoušky, rodinami, což nás ještě více namotivuje,“ je si jistý Conde. „Pro český futsal to bude skvělá šance postavit se velkým a kvalitním evropským celkům,“ dodal.

Elitní fáze futsalové Ligy mistrů

Skupina A: Inter Movistar (Španělsko), Dobovec (Slovinsko), Halle-Gooik (Belgie), Vytis (Litva).

Skupina B: Jugra-Jugorsk (Rusko), Barcelona (Španělsko), Kragujevac (Srbsko), Bielsko-Biala (Polsko).

Skupina C: Benfika (Portugalsko), Sporting (Portugalsko), Sibirjak (Rusko), Makarska (Chorvatsko)

Skupina D: Kajrat Almaty (Kazachstán), ERA-PACK Chrudim (ČR), Lida (Bělorusko), Acqua e Sapone Pescara (Itálie).