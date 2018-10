Chrudim je v elitní fázi Ligy mistrů. Blízko byla i senzaci s obhájcem titulu

Vše začalo soubojem s pořadatelem skupiny, Kragujevacem. Chrudim náročnou bitvu zvládla a na úvod bojů o elitní fázi Ligy mistrů si připsala vítězství 6:3. Hned o den později ji čekal soupeř z největších, obhájce titulu a mistr Španělska Inter Movistar v čele s jedním z nejlepších futsalistů světa Ricardinhem.

Chrudimští obrovskému favoritovi nesmírně vzdorovali a v určitých fázích zápasu byli dokonce lepším týmem. Pětinásobný vítěz Ligy mistrů ale nakonec utkání zlomil ve svůj prospěch, když sedm minut před koncem rozhodl o jeho výhře 2:1 přesnou ranou k tyči Daniel.

Poslední zápas sehrála Chrudim s ukrajinským Chersonem a bylo jasné, že k jistotě postupu jí stačí vybojovat alespoň bod. Takticky svázanou bitvu o každý metr palubovky nakonec rozhodl jediný gól, a to když se minutu před koncem prosadil po dlouhém výhozu brankáře Litivněnka Matěj Slováček a zajistil ERA-PACKu nejen výhru 1:0, ale také postup do elitní fáze Ligy mistrů.

„Zápas byl takový, jaký jsme asi čekali. Nám stačila remíza, soupeři výhra o jeden gól. Takže to bylo takové oťukávání a čekalo se na to, kdo udělá první chybu. Oba týmy poctivě bránily a bylo to hodně o taktice. Nakonec soupeř začal hrát power play a my dali šťastný gól, kterým jsme rozhodli o své výhře. Nicméně na můj vkus jsme nehráli úplně dobře. Asi nás svazovalo to, že jsme nesměli prohrát,“ zhodnotil poslední zápas hlavní fáze Ligy mistrů s Chersonem autor vítězné chrudimské trefy Matěj Slováček.

„Jeli jsme sem s tím, že chceme vyhrát všechny zápasy. Bohužel s Movistarem se nám to nepovedlo, to by byl takový bonus. Věděli jsme ale, že jestli chceme postoupit, musíme zbylé dva zápasy zvládnout, což se povedlo, postoupili jsme a jsme šťastní,“ dodal.

Po postupové radosti už nyní Chrudimští vyhlížejí los elitní fáze, který proběhne v pátek 12. října. Český mistr byl nasazen do druhého losovacího koše a už nyní ví, že se vyhne gigantům, jako Sporting Lisabon, Barcelona či slovinskému Dobovci.

„Dokázali jsme si, že můžeme hrát s jakýmkoliv soupeřem. S Movistarem jsme nijak nepropadli, s Kragujevacem jsme hráli velice dobře a zaslouženě jsme zvítězili a s Chersonem jsme skvěle bránili a ani při power play nepustili soupeře do vyložené šance. Myslím si, že můžeme pomýšlet i na postup do Final four. Je to sice odvážné tvrzení, ale když budeme poctivě pracovat a mít i štěstí na dobrý los, tak se může stát cokoliv,“ tuší Slováček.

Nasazení pro los elitních skupin Ligy mistrů

Koš 1:

1: Benfica Lisabon (Portugalsko)

2: Inter Movistar (Španělsko)

3: Jugra Jugorsk (Rusko)

4: Kairat Almaty (Kazachstán)

Koš 2:

1: FC Barcelona (Španělsko)

2: ERA-PACK Chrudim (Česká republika)

3: Dobovec (Slovinsko)

4: Sporting Lisabon (Portugalsko)

Koš 3 + 4:

1: Halle-Gooik (Belgie)

2: Ekonomac Kragujevac (Srbsko)

3: Sibiryak (Rusko)

4: LSM Lida (Bělorusko)

5: A&S Futsal Pescara (Itálie)

6: Novo Vrijeme Makarska (Chorvatsko)

7: Rekord Bielsko-Biała (POL)

8: FC Vytis (Litva)