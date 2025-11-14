Seš snad hluchej? Jsou. Oba. Na Deaflympiádě chtějí beachvolejbalisté medaili
Jeden má diagnostikovanou od narození stoprocentní hluchotu. Druhý slyší pouze na dvacet procent. Ale handicap berou s nadhledem, nebojí se udělat si z něj ani legraci. Třeba když beachvolejbalisté Šimon Bambas a Jan Žídek ve videu před olympiádou neslyšících vtipkují: „Tak seš snad hluchej, nebo co?“ Oba patří mezi elitu i mezi slyšícími, kdy mohou hrát s naslouchátky. Při Deaflympiádě, která startuje v Tokiu, je však odloží. A mistři Evropy a stříbrní medailisté z posledního mistrovství světa budou patřit k adeptům na medaili.
Pokud mají naslouchátka, mohou hrát klasické beachvolejbalové turnaje. A i na nich patří k nejlepším. Jsou schopni komunikovat, na první pohled byste neřekli, že mají nějaké omezení.
Když nastupují v kategorii neslyšících, odloží naslouchátka. A mají ticho. Nic než ticho. „V tom případě je s nimi jiná práce. Jsme domluveni na nejrůznějších signálech,“ říká jejich trenér Jaroslav Malčík z Beachvolejbalové školy Praha, uznávaná kapacita českého bechvolejbalu. Ten je převzal teprve před půl rokem, ale udělali kus práce.
„Kluci to odmakali. Jsem rád, že mě oslovili, abych je poskládal i k trošku jinému stylu hry, což se povedlo. Jsou nastavení jako poloprofíci, takže mají poměrně dost času, čehož výborně využili,“ hlásí kouč před vrcholem sezony.
Tou je Deaflympiáda v Tokiu, na níž se sjedou neslyšící sportovci z celého světa. „Myslím si, že jsme udělali maximum, co jsme mohli. Doufám, že budeme úspěšní,“ hlásí 23letý Bambas, jenž neslyší od narození. I tak se věnoval řadě sportů, třeba fotbalu, ale postupem času si nejvíc zamiloval beachvolejbal.
„Tréninky šlapaly, příprava proběhla bez problémů,“ přidává se jeho parťák Žídek, jenž je stejný ročník narození (2002). Od narození nese geneticky zděděnou sluchovou vadu, která postihla obě jeho uši ztrátou sluchu zhruba na 80 procent.
„S pomocí sluchadel jsem schopný tuhle ztrátu kompenzovat. Jsem nesmírně vděčný svým rodičům, babičce i dalším, kteří mě odmala vychovávali, učili mě mluvit a trávili se mnou čas, abych se vždycky choval a žil tak, že žádnou vadu nemám,“ popisuje Žídek.
Spolu v roce 2022 vyhráli evropský šampionát, o dva roky později na domácím mistrovství světa neslyšících brali stříbro. Turnaj se za výborné divácké kulisy hrál v pražském Beachklubu Ládví a medaile jim předávala Eva Pavlová, manželka prezidenta Petra Pavla.
Ale dokážou se prosadit i mezi „zdravou“ českou elitou. Jsou schopni bodovat v top turnajích.
„Moc jim držíme palce. Budeme je na dálku sledovat,“ říká Ondřej Perušič, spolu s Davidem Schweinerem české jedničky.
Ty akorát začínají svou misi na mistrovství světa, kde obhajují zlato. Ale i z Austrálie budou sledovat výsledky jejich reprezentačních parťáků v Tokiu. „Známe je z českých turnajů, jsou to šikovní hráči,“ chválí je Perušič.
Žídek s Bambasem mají na to, aby se probojovali mezi nejlepší a brali medaili. „Pokud to cinkne, bude to pecka pro celý český beach,“ říká kouč Malčík.
Největší sportovní svátek neslyšících startuje už o víkendu.