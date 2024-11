Čeští házenkáři rozsekali Belgii. Mrkva: Obrana? Světová extratřída

Po matné výhře v Praze nad Lucemburskem přišla drtivá výhra v Belgii o 16 branek. Čeští házenkáři zvládli trip do města Hasselt bravurně. Triumf 31:15 dodává větší klid do dalších zápasů kvalifikace mistrovství Evropy. Zaskvěl se kupříkladu opět mladík Dominik Skopár. Jeho šest tref znamenalo, že se stal nejlepším střelcem utkání. Vzadu ale pomohla i hráz z Kielu Tomáš Mrkva. „Vždycky rád říkám, že to funguje jako spojené nádoby. Kluci totiž přede mnou dobře bránili,“ řekl reprezentační brankář.

Nebylo to ale jen o Skopárovi s Mrkvou. Debut v národním týmu zaznamenal také třiadvacetiletý Dušan Palát ze Zubří, který nastupuje na pozici střední spojky. Vedl si dobře, protože jako nástavbu přidal tři branky ze tří střel. Češi ukázali, že jejich momentální devíza je v defenzivě.

Dostat dohromady od Lucemburska a Belgie ve dvou zápasech 32 gólů je skvělá zpráva před blížícím se světovým šampionátem, jehož základní skupinu Češi odehrají v dánském Herningu. Teprve potom v březnu 2025 bude pokračovat kvalifikace EURO dvojutkáním s Chorvatskem. „Když hrajeme naši hru plnou koncentrace a energie, tak to prostě vypadá dobře,“ netajil spokojenost Mrkva.

Tomáši, jaký přídomek by mohl mít zápas s Belgií?

„Úspěšný. Věděli jsme, že je to strašně důležitý zápas pro oba mančafty. Výhra o šestnáct je samozřejmě příjemná do další kvalifikace. Musím klukům poděkovat. Celý zápas jsme Belgičany k ničemu nepustili, byl to kontrolovaný výkon od začátku až do konce.“

Vaše úspěšnost zákroků se zastavila na 48 %. Jste spokojen?

„Vždycky rád říkám, že to funguje jako spojené nádoby. Kluci totiž přede mnou dobře bránili. Na středu byli skvělí Zeman i Bláha. Samozřejmě něco jejich křídla měla, ale to jsme chtěli. Tentokrát perfektní.“

Byla obrana klíčovým faktorem utkání?

„Myslím, že důležité bylo i zlepšení v útoku. Dát 31 gólů venku je super. Udržet naopak soupeře na patnácti, to je světová extratřída, takže jsme za to určitě rádi.“

V čem byl ten zápas rozdílný oproti duelu s Lucemburskem?

„Nevím, ten zápas s Lucemburskem…nechci říct, že byl takový unavený, protože to zní blbě. Spíš se vrátím k Belgii. Přesně jsme si řekli, co budeme hrát, ale hlavně jsme se toho drželi, a tak to má být. Všechno pasovalo do sebe. Lavička tím žila, byla tam energie.“

I v neděli byli vidět mladí hráči. Debutoval třeba Dušan Palát. Co říkáte na výkony mladíků?

„Jsou skvělí. Je vidět, že máme kde brát a dokážeme tyhle kluky, ať už je to Palát, Bláha nebo Skopár zapracovat do našeho systému. Ukazují, že jsou okamžitě schopní pomoct.“

Co si odnést z tohoto utkání do dalších bojů třeba proti Chorvatsku?

„To, že když hrajeme naši hru plnou koncentrace a energie, tak to prostě vypadá dobře.“