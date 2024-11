Házenkáři se trápili s outsiderem. Pomohl fantom a duo Dominiků

Čeští házenkáři úspwšně odstartovali kvalifikaci o ME nad Lucemburskem • ČTK / Ondřej Deml

Čeští házenkáři úspěšně odstartovali kvalifikaci o ME nad Lucemburskem • ČTK / Ondřej Deml

Česká házenkářská reprezentace rozjela třetí a poslední fázi kvalifikace EURO 2026. V pražské UNYP Areně přivítali svěřenci španělského kouče Xaviera Sabatého Lucembursko. Outsider z Beneluxu kousal, ale Češi po pauze zabrali i bez několika opor. Kvůli zranění chyběli Matěj Klíma a Vojtěch Patzel. Nenastoupil ani Tomáš Babák. Výhra 23:17 i tak vyrobila řadu otazníků. Pozitivem byl například pětigólový debutant Dominik Skopár. „Nečekal jsem, že dostanu takovou příležitost. Nervozita byla, ale brzy to opadlo. První poločas se tahal, dělali jsme technické chyby,“ hodnotil utkání osmnáctiletý talent. Další kvalifikační test čeká na české reprezentanty v neděli 10. listopadu v Belgii.

Ještě před začátkem utkání převzal brankář bundesligového Kielu Tomáš Mrkva cenu pro nejlepšího házenkáře sezony. Celá hala pak byla vyzvána, aby minutou potlesku vzdala hold bývalému kouči české reprezentace Rastislavu Trtíkovi, který začátkem října zemřel ve věku 63 let.

Češi zahřívali motory pomaleji a vlastně celý zápas vypadal jako se zataženou ruční brzdou. Vyslanec jediného velkovévodství na světě až překvapivě držel krok a kompletní první poločas byl na dostřel. Domácí podržel muž zápasu Dominik Solák. Věž z Karviné nasázela šest branek.

„Start do kvalifikační skupiny je vždy důležitý. Věděli jsme, že nějakou kvalitu mají. Ve druhém poločase jsme ale ukázali, že jsme lepší. Dali jsme nějaké góly a dostali se do laufu. Navíc fanoušci byli fantastičtí. Na konci jsme to pak mohli i lehce prostřídat,“ řekl Solák po utkání.

Osvědčil se tak i v reprezentaci na útočné polovině. Dříve byl hlavně majákem v obraně. Mohli za to ale některé absence důležitých hráčů. „Mně je jedno, jestli hraju v obraně nebo v útoku. Kam mě trenér postaví, tam se snažím pomoct. Matěj Klíma a Vojta Patzel jsou skvělí hráči a je to pro nás citelná ztráta. Chybí nám strašně a myslím si, že je to i vidět. Realita je ale taková. Bojujeme i za ně,“ připomněl hráč utkání, že hlavní síla na levé spojce Česku chyběla.

Základem úspěchu byla ale právě střelecká chuť Soláka a Skopára. Dvojici Dominiků však doplnil brankář Jan Hrdlička, který naskočil po přestávce místo Mrkvy a připsal si přes 46 % úspěšnosti zákroků. „Hlavně byla dobrá obrana. Oni hrají nepříjemně bez nějakého tlaku pořád dokola. Dobře zachytal jejich brankář Mika Herrmann,“ skromně vysekl poklonu fantom Hrdlička i svému soupeři.

Obletovaný byl ale hlavně Skopár. Je ročník 2006, spadá ještě do kategorie dorostenců a proti Lucembursku se přihlásil o slovo. „Hodně šikovný kluk, ještě mohl dát o pár gólů víc, kdybych mu to rychle hodil dopředu, párkrát tam byl, ale i tak pro něj super zápas,“ chválil Hrdlička pravého křídelníka. „Ráno jsem se dozvěděl, že nebude hrát Denis Harabiš, tak jsem se mentálně chystal. Ti zkušení kluci mi pomáhali už od prvního tréninku. Nejsem pak tolik ve stresu,“ doplnil Skopár.