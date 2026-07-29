Oktagon 92 ONLINE: Štvanice uvidí titulový souboj Fleury vs. Muradov
Štvanice se chystá na další MMA turnaj Oktagonu•Zdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Turnaj Oktagon 92 nabídne pod otevřeným nebem na pražské Štvanici dvě obrovské titulové MMA bitvy a atraktivní návraty. Na programu je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou. Druhým vyvrcholením bude boj o pás polotěžké váhy mezi šampionem Willem Fleurym a Machmudem Muradovem, který po zranění původního soupeře naskočí do své premiéry v této váze. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 29. července 2026
29. července 2026 · 11:49
29. července 2026 · 11:00
|Oktagon 92 na Štvanici
|Lucia Szabová (SK) vs. Lucie Pudilová (ČR)
|Bantamweight
|Titulový zápas
|Will Fleury (Irl.) vs. Makhmud Muradov (Uzb.)
|Light Heavyweight
|Titulový zápas
|David Kozma (ČR) vs. David Zawada (Něm.)
|Welterweight
|Hlavní karta
|Hafeni Nafuka (Nam.) vs. Tomáš Mudroch (ČR)
|Lightweight
|Hlavní karta
|Jakub Batfalský (ČR) vs. Vojtěch Khol (ČR)
|Featherweight
|Hlavní karta
|Miroslav Brož (ČR) vs. Rafael Aronov (Izr.)
|Catchweight (80 kg)
|Hlavní karta
|Jakub Tichota (ČR) vs. Firas Daud (Něm.)
|Featherweight
|Hlavní karta
|David Hošek (ČR) vs. Daniel Schwindt (Něm.)
|Middleweight
|Hlavní karta
|Roman Paulus (SK) vs. Harun Kurt (Rak.)
|Bantamweight
|Hlavní karta
|Ivan Klevets (Ukr.) vs. Kevin Enz (Něm.)
|Lightweight
|Hlavní karta