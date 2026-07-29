Předplatné

Oktagon 92 ONLINE: Štvanice uvidí titulový souboj Fleury vs. Muradov

Štvanice se chystá na další MMA turnaj Oktagonu
Štvanice se chystá na další MMA turnaj OktagonuZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Marián Šustr, Jonáš Burger
Oktagon
Začít diskusi (0)

Turnaj Oktagon 92 nabídne pod otevřeným nebem na pražské Štvanici dvě obrovské titulové MMA bitvy a atraktivní návraty. Na programu je ženský „zápas století“ o titul v bantamové váze mezi neporaženou Lucií Szabovou a veteránkou UFC Lucií Pudilovou. Druhým vyvrcholením bude boj o pás polotěžké váhy mezi šampionem Willem Fleurym a Machmudem Muradovem, který po zranění původního soupeře naskočí do své premiéry v této váze. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Oktagon 92
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 29. července 2026

29. července 2026 · 11:49

 

29. července 2026 · 11:00
Oktagon 92 na Štvanici
Lucia Szabová (SK) vs. Lucie Pudilová (ČR)BantamweightTitulový zápas
Will Fleury (Irl.) vs. Makhmud Muradov (Uzb.)Light HeavyweightTitulový zápas
David Kozma (ČR) vs. David Zawada (Něm.)WelterweightHlavní karta
Hafeni Nafuka (Nam.) vs. Tomáš Mudroch (ČR)LightweightHlavní karta
Jakub Batfalský (ČR) vs. Vojtěch Khol (ČR)FeatherweightHlavní karta
Miroslav Brož (ČR) vs. Rafael Aronov (Izr.)Catchweight (80 kg)Hlavní karta
Jakub Tichota (ČR) vs. Firas Daud (Něm.)FeatherweightHlavní karta
David Hošek (ČR) vs. Daniel Schwindt (Něm.)MiddleweightHlavní karta
Roman Paulus (SK) vs. Harun Kurt (Rak.)BantamweightHlavní karta
Ivan Klevets (Ukr.) vs. Kevin Enz (Něm.)LightweightHlavní karta

Začít diskuzi

MMA 2026: program zápasů

MMA:

MMA 2026

UFC:
UFC

Oktagon:
OKTAGON MMA

Clash:
Clash 15

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů