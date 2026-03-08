Kdo bude startovat na UFC v Bílém domě: Trump uvidí přemožitele Procházky, kdo se vrátí?
Vedení zámořské ligy UFC upevňuje dobré vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem a na jeho osmdesáté narozeniny mu 14. června uspořádá turnaj přímo na prostranství Bílého domu. Během včerejšího turnaje UFC 326 promotéři odhalili celou startovku této akce. V hlavním zápase se o titul utká šampion ze Španělska Ilia Topuria s hvězdným Američanem Justinem Gaethjem. O post prozatímního krále těžké váhy se bude ucházet přemožitel Jiřího Procházky, Alex Pereira.
Nejsledovanější, nejdražší a nejpompéznější. Takové přívlastky dává organizace UFC svému červnovému turnaji v Bílém domě a v noci na dnešek oznámila taky jeho program. Šest zápasů, dva titulové mače a tři velké domácí hvězdy. Akce se odehraje ku příležitosti osmdesátých narozenin prezidenta Donalda Trumpa.
„Složit tu startovku bylo mnohem náročnější, než jsme čekali. Dokonce ještě včera večer (pátek) odpadl jeden zápas a tým matchmakerů (sportovních ředitelů) zasedal celou noc, aby to vyřešili,“ přiznal Dana White, šéf UFC během včerejšího turnaje v Las Vegas.
Dle očekávání se o tituly porvou Ilia Topuria s Justinem Gaethjem a Alex Pereira s Cirylem Ganém. Procházkův přemožitel Pereira se pro tuto příležitost dokonce vzdal šampionského pásu v nižší, polotěžké kategorii.
Dále program nabízí duel bývalého amerického šampiona Seana O´Malleyho s Kanaďanem Aiemannem Zahabim. Někdejší hlavní tváře ligy Conor McGregor, Jon Jones a Colby Covington, kteří se o místo na kartě vehementně hlásili, jej nedostali. Nepředstaví se ani žádný z legendárních matadorů jako Nate Diaz, Jorge Masvidal, Donald Cerrone nebo Jim Miller.
Turnaj v Bílém domě má mít údajně rozpočet až 60 milionů dolarů, což v přepočtu činí přes 1,2 miliardy korun. UFC běžně uspořádává velké gala-večery v hokejových arénách s dvaceti tisícovými kapacitami. Pro tuto akci bude na jižní zahradě prezidentského sídla postavena konstrukce tribun, jež pojmou přibližně tři až pět tisíc diváků, uvedl Ari Emanuel, ředitel organizace TKO Group Holdings, pod níž UFC spadá. Tisíc míst má být rezervováno pro členy armády USA.