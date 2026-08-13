Irsko vs. Dagestán podruhé. Šampion Machačev bude hájit titul UFC
Před osmi lety se celý svět bojových sportů točil jen a pouze kolem rivality Conora McGregora a Khabiba Nurmagomedova. A historie se bude již za méně vyhrocené atmosféry opakovat tuto sobotu na turnaji UFC 330 ve Philadelphii, kde se proti sobě postaví nástupci obou zmíněných hvězd. Za Irsko se do titulového mače vydá Ian Machado Garry, jehož k MMA přivedl právě hvězdný krajan. Šampionský trůn bude hájit Islam Machačev, dagestánský bijec, kterého vychoval Nurmagomedův otec Abdulmanap.
Definitivní konec staré generace a nástup nové. Mladší a sportovně kvalitnější verze tehdejších ikon McGregora a Nurmagomedova se utkají o post světové jedničky. Machačev na rekordní vlně šestnácti výher otestuje úroveň neohroženého Garryho, který se svému předchůdci podobá nejen zápasnickým stylem, ale i showmanským projevem.
Rus z horského regionu Kavkazu dalece překonal laťku, již předtím nastavil jeho dlouholetý přítel a nynější trenér Nurmagomedov. A to jak ve statistikách, tak bojových dovednostech. Machačev dal zapomenout na tahavý wrestling a betonování pozic, jimiž byli Dagestánci známí. K elitním zápasnickým dovednostem přidal i špičkový kickboxing. Komplexnost mu vynesla šest titulových výher po sobě.
Stejnou všestranností se však pyšní i bijec z Dublinu. „Odmala jsem boxoval. Měl jsem spousty a spousty zápasů po celém světě. Když jsem pak v teenagerském věku sledoval, jak Conor ovládl UFC, a viděl, jakým způsobem všechny poráží, chtěl jsem to taky a přesedlal na MMA. Dodnes si z Conorových úspěchů beru velkou inspiraci,“ vzpomíná Machado Garry před životním zápasem.
Stejně jako Rus také Garry předčil svůj idol, byť zatím pouze co do bojových schopností. Osmadvacetiletý Ir vystřídal za posledních pět let tři týmy a dost si tak rozšířil repertoár. Aktuálně žije a trénuje v brazilském Sao Paulu, kde do velké míry zlepšil dovednosti na zemi.
Borci, kteří se ve Philadelphii utkají o titul šampiona velterové váhy (-77 kilo) a post absolutní světové jedničky, vzájemným střetem potvrzují nastolení nové éry MMA. Té kvalitnější.