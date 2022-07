ŽIVĚ: Svatba Vémoly a Lely. Karlos s kumpány přijel na parníku

Nevěsta se dle tradice chystala doma ve Vémolandu. „Už se tu pomalu schází kamarádky, rodina, známí. Já jsem ještě v pyžamu,“ ohlásila časně ráno na instagramu Lela, která se pro svůj velký den vyspala do krásy. „Od dvanácti budu mít líčení, od tří odsud pojedeme,“ prozradila svůj program. „Kdybych řekla, že nejsem nervózní, lhala bych,“ netajila se.

To Karlos se na místo určení dostavil stylově parníkem. Hodinu a půl před obřadem odstartoval se svými parťáky svou rozlučku se svobodou, která proběhla přímo na Vltavě. Jedním z pozvaných byl třeba herec Sagvan Tofi, který dorazil pochopitelně sám, protože... „Řeklo se bez bab,“ prozradil Karlos Blesku. Šlo tedy o čistě pánskou jízdu. Dalším z »námořníků« byl i svědek ženicha Ivo Rittig. Přímo na místě také vyšlo najevo, že snoubence oddá herec Jiří Krampol.

Pompézní událost

Snoubenci veselku označují za svatbu století a Vémola na ní opravdu nešetřil. Pro hosty je mimo spektakulární slavnostní tabule připraven také kolotoč nebo noční ohňostroj, který rozsvítí nebe nad Vltavou.

Snoubenci mají vše rozmyšlené do posledního detailu. Fotky od oltáře budou vypadat parádně, bude totiž umístěn na molu nad Vltavou. Dekorace měla na starosti Lela, a podle slov Vémoly se opravdu vyznamenala. „Výzdoba je hlavně práce mé ženy a jejího týmu. Vypadá to tady jako v pohádce, a to jsme teprve v půlce. Myslím, že o svatebním dnu to tady bude hodně velká paráda,“ dodal Vémola v předvečer svatby na závěr ukázky z místa svatby.

