Bručí jako štěně, ale kouše jako pořádný hafan. To je Yaris GRMN

V příštích dnech to budou přesně dva roky, co Toyota v Helsinkách oficiálně představila svůj závodní speciál pro WRC (deník Sport byl mimochodem u toho). Nabroušený Yaris si rychle získal respekt a netrvalo zase tak dlouho a japonská automobilka vyrobila i jeho sériovou verzi.

Tu nazvala poněkud krkolomně GRMN. Přesný význam? Gazoo Racing Meister of Nürburgring. Značka tady vzdává hold testovacím jezdcům, kteří pomáhali vůz vyvíjet a následně ladit na legendární německé trati. Však nálepku s upomínkou najdete i na pravém boku vozu.

Toyota se touhle mašinkou vrátila na trh hot-hatchů, i když asi ne v tom pravém slova smyslu. Šance si Yaris pořídit je díky množství vyrobených kusů malá, ale zase není nemožná. A věřte nám, tenhle typ byste chtěli. Pamatujete si na časy, kdy jste sbírali angličáky? Tak tohle je přesně to autíčko, která byste tehdy chtěli mít.

Zadní část Yarisu je výrazná, výfuk uprostřed pořádně duní • Foto iSport.cz

Je malé, pěkné, tříbarevné a provokuje netradičním spoilerem na střeše a koncovkou výfuku uprostřed. Ten zaznamenáte hned při prvním nastartování a rychle vás upozorní, že pokud z místa svého bydliště odjíždíte po ránu jako první, nebudete mezi sousedy tím nejoblíbenějším člověkem. Pokud vás navíc sportovní jízda baví, ani moc nebudete potřebovat radio. Najdete si jinou melodii, která bude lahodit vašemu uchu.

Pořádně burácet sice začne až nad 3500 otáček, ale dává o sobě vědět neustále. GRMN totiž umí zavrčet jako naštvané štěně, ale kouše jako opravdový pes. Kdyby bylo školákem, byl by to ten bručoun, kterému jste každý druhý den museli dávat svačinu.

Tomu všemu pak pří jízdě pomáhá samosvorný diferenciál torsen na přední nápravě, speciální brzdy, nebo tlumiče od Sachsu. Na silnici je auto pěkný divoch, ale řidiče hezky poslouchá a pěkně drží. Samozřejmě je třeba se připravit na situace, které sebou tenhle závoďák-junior přináší.

Ano, je to závoďák, takže počítejte s tím, že ucítíte každý kamínek a spotřeba může o pěkný kus přeskočit předepsaných 7,5 litru. Ale jen 1135 kilogramů pomáhá tomu, že to přece jen není tak závratná cifra. Slušné množství běžných SUV je na tom hůře.

GRMN jsme zkusili i na delší trať a obstálo. Nezapomínejte, že pod sportovní skořápkou jde stále o Yaris. To je jeho velká výhoda. Na zadní sedačky si tak sednou dva dospělí lidé a vysoký výkon udrží auto hbité a svižné. Hezky se drží tvarovaný volant, který pochází z kabiny sportovnějšího sourozence GT 86.

Hádat se s někým o jedinečnosti není třeba, důkaz je přímo na motoru • Foto iSport.cz

A držet ho budete pevně. Nejen z důvodu bezpečnosti, ale také proto, že je skvělým prostředníkem mezi vámi a vozovkou. To se na českých silnicích vždycky hodí.

Auto by ale mělo mít trochu větší nádrž, protože když natankujete plnou a objeví se vám dojezdová cifra 340 kilometrů, jednoho to moc neuklidní. Tolik síly na tak malém prostoru by také mohly krotit o něco silnější brzdy.

Malým nedostatkem je prostor mezi řadící pákou a přístrojovou deskou, který není osvětlený a při večerní jízdě tak nenajdete nic, co jste na odkládacích místech zanechali. Ale to už není problém GRMN, to patří obecně k modelové řadě...

Jinak jde o nádhernou a vzácnou hračku, která zaslouží pozornost každého benzinového nadšence. To je bez debat!