Nezastavil ho ani pád před cílem. Čtyřkolkář Tůma si na Dakaru polepšil | iSport.cz

Premiérový ročník nejtěžší pouštní soutěže v Saúdské Arábii pro něho nezačal dobře. V první etapě měl Zdeněk Tůma defekt a dostal ještě penalizaci za neprojetí jednoho bodu. V pondělí se však jedinému zástupci týmu BARTH Racing dařilo. Přitom začátek se neobešel bez komplikací. „Po startu jsem řešil problém s odvzdušněním nádrže. Naštěstí se podařilo vše opravit, ale nabral jsem ztrátu. Nebylo pak lehké předjet všechny zpátky, musel jsem se prodírat obrovským prachem. Ten tu představuje asi druhý největší problém,“ popisoval nástrahy jezdec na čtyřkolce.

Trasa v prvních dnech vede podél moře, a tak není nouze o vyschlá řečiště a skály. „Čtyřkolka schytala opravdu hodně ran od kamení, dost to drncalo. Dokonce se mi ztratily šrouby od výfuku, divil jsme se, že nakonec nespadl,“ dodal Tůma, který Rallye Dakar absolvuje potřetí. Koncem etapy si ještě musel poradit s navigátorskou komplikací. „Když jsem mířil do cíle, několik kamionů a aut zabloudilo, piloti netrefili správný směr. Závěrečný bod byl hodně schovaný, musel jsem se pro něho vrátit. Jsem rád, že jsem druhou etapu přestál bez penalizace.“

Čtyřkolkář Tůma také ví, jaké to je se strojem v Saúdské Arábii spadnout. Nepříjemná chvíle se mu přihodila těsně před cílem. „Zajel jsem na feš-fešový kopec. Zaryl jsem se do něho a spadl na bok. Naštěstí to bylo do měkčího písku, pochroumala se jen trochu maska,“ popisoval Tůma, který si všiml trochu větší divácké účasti. „Lidí na trati bylo více než včera. Místní rádi vyjedou do pouště s terénním autem, pak se dívají. Atmosféra rozhodně není stejná jako v Jižní Americe, ale jsem rád za každého diváka.“