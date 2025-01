Přetrhl si vazy, ale Dakar dokončil. Bojovník Brož: Čím víc do toho dáte…

Majitel globální společnosti Montáže Brož se zranil v průběhu 7. etapy, kdy přepadl přes řídítka. Na jedné z dun mu roztočené kolo nešťastně otočilo nohou v koleni. „Až po závodě jsem se dozvěděl, že mám přetržené vazy. Věděl jsem, že je to průšvih, ale nechtěl jsem k lékaři přijít dřív. Když jedu a nevím, co to je, rudnu jenom bolestí. Jakmile to vím, mám to v hlavě a mohlo by mě to zpomalit, což jsem prostě nechtěl,“ hlásil Jiří Brož.

Jezdec týmu BAS World KTM Racing Team ve zbytku Rallye Dakar bolest cítil. Více se tím ale zabývat nechtěl, protože se potřeboval soustředit. Zranění pravidelně konzultoval s týmovým fyzioterapeutem. „Bolest v koleni se projevila ještě víc v mých jinak oblíbených dunách. Najednou pro mě byly daleko větší překážkou,“ připustil Brož.

Kromě zdravotních komplikací jej limitovaly i neduhy se spojkou. Značným technickým potížím čelil v předposlední etapě. Těžkosti mu přidělalo i nekomfortní pouštní prostředí. „Musel jsem rozebrat celou spojku a sehnat náhradní lamelu. Zaobíral jsem se tím více než tři hodiny, nakonec se mi to ale zázračně povedlo opravit. Musel jsem však poté vyrazit do cíle po provizorní trase,“ komentoval Brož, který kvůli neprojetí několika waypointů dostal 20hodinovou penalizaci, avšak v hlavní soutěži mohl pokračovat dál.

Aby toho nebylo málo, technika Brože zradila i při dvoudenní maratonské etapě, která proběhla zkraje Dakaru. Registroval při ní problémy s řadící pákou, spojkou a poškozenou zadní palivovou nádrží. Z jeho motorky navíc někdo odčerpal palivo. „Maratonská etapa mi ukázala, proč je Dakar považován za nejtěžší rallye světa. Byla to zkušenost, kterou nelze přenést, a ponaučení, že pokud dá člověk do výzvy vše, vrátí se mu to,“ pokývl čtyřiačtyřicetiletý závodník.

Řada nepřejících okolností Brože nerozhodila. V saudsko-arabských pouštích mu patřilo 92. místo. „Dakar mi dal nejen nový pohled na mé vlastní limity, ale také mě inspiroval k dalším krokům v podnikání i v osobním životě. Je to nepřenositelná zkušenost. Jsem vděčný za každou chvíli, kterou jsem na této neuvěřitelné cestě prožil,“ vyznával se Brož.

Z Dakaru si odnesl také významné společenské setkání s českým prezidentem Petrem Pavlem. „Dvě minuty před startem jsem si všiml, že stojí u hrazení. Zajel jsem k němu, podali jsme si ruku a pozval jsem ho, aby po etapě přišel za námi do týmového zázemí. K mému překvapení prezident Pavel pozvání přijal a skutečně dorazil. Mluvili jsme spolu o závodě, motocyklech a ukázal jsem mu naše zázemí a vybavení,“ radoval se reprezentant.

Brožovi dodali sílu i fanoušci, kteří mu drželi palce z Česka. „Je konec jedné kapitoly, ale zároveň začátek dalších možností a cílů,“ uvědomil si. „Výzvy, které si nastavím, plním, a to je pro mě ta největší odměna. Čím více do toho dáte, tím více se vám vrátí, ale zároveň pociťujete obrovský tlak i emoce, které to vyvolává.“

Z Čechů se v kategorii motocyklů nejvíce dařilo Dušanu Drdajovi, který skončil na celkovém sedmnáctém místě. O šest příček za ním se umístil Milan Engel. Do elitní třicítky se dále vměstnali Jaromír Romančík s Janem Brabcem.