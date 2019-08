Formule 1 hlásí další městský závod, přibyde Hanoj. Pojede se 22 velkých cen | iSport.cz

Vietnam se má stát pětatřicátou zemí, která bude hostit závod F1. Okruh v Hanoji, jehož autorem je vyhlášený architekt závodních okruhů Němec Hermann Tilke, by měl být hotov v březnu příštího roku. Krátký termín jeho výstavby je dán především tím, že dvě třetiny z něj povedou po stávajících komunikacích. V dubnu 2020 na něm mají proběhnout úvodní kontrolní závody a ve stejném roce podnik mistrovství světa.

Hanoj se stane po Monte Carlu, ázerbájdžánském Baku a Singapuru čtvrtým městským podnikem v kalendáři šampionátu formule 1. Dráha s 22 zatáčkami, jedenácti levými a stejným počtem pravých, bude měřit 5,565 kilometru. Dominantu tvoří rovinka dlouhá 1,6 km, na níž by měli piloti dosahovat rychlosti kolem 335 km/h.

Tilke slibuje, že okruh umožní dramatické závodění. To ovšem tvrdil i u některých předešlých projektů. U současného použil zkušenosti z okruhů v Monte Carlu, německém Nürburgringu a japonské Suzuce.

O návrat Nizozemska do světa F1 se postarala především popularita aktuálně třetího muže šampionátu Maxe Verstappena z týmu Red Bull. Hlavním sponzorem závodu v Zandvoortu bude pivovar Heineken, jenž je oficiálním partnerem celého šampionátu. Formule 1 se jezdila mezi písečnými dunami nedaleko moře s menšími přestávkami od roku 1952 do 1985. Závěrečný závod na tomto okruhu vyhrál Niki Lauda a byl to i jeho poslední úspěch v F1. Druhý tehdy dojel Alain Prost a třetí Ayrton Senna.

„Náš svět má v Zandvoortu bohatou tradici. Dalším důvodem, proč jsme se takto rozhodli, je obrovská euforie, která kolem F1 v Nizozemsku panuje. Max Verstappen ji dostal na úplně jinou úroveň. Podepsali jsme smlouvu na tři roky, ale kdy se pojede, ještě přesně nevíme. Zatím to vypadá na květnový termín před podnikem v Monaku,“ prohlásil Chase Carey, šéf americké společnosti Liberty Media, jež je majitelem mistrovství světa formule 1.

Závod F1 ve městě tulipánů má již určeného sportovního ředitele. Bude jím třiašedesátiletý Jan Lammers, který má za sebou 23 startů ve formuli 1 a v roce 1988 byl členem vítězné posádky ve slavném maratonu 24 hodin Le Mans. „Jsem nesmírně hrdý na to, co se nám podařilo. Abychom dodrželi vyžadovaný standard, projdou trať a infrastruktura dalekosáhlou přestavbou,“ uvedl Lammers.

Závodní týmy aktuálně řeší, jak zvládnout rozšířený kalendář se třemi pohonnými jednotkami. Šéf stáje Red Bull Racing Christian Horner si myslí, že by se mohl počet komponent navýšit, a jako kompenzaci zredukovat sezonní a předsezonní testování. V testech si mohou týmy nasazovat motory podle libosti, takže pokud se počet testovacích dnů sníží, ušetří se motor, který může být následně použít v závodech.