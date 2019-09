Další dusno ve Ferrari. A Hamilton po výhře v Rusku míří za titulem | iSport.cz

Házel si s vítěznou trofejí, upevňoval si své copánky na hlavě, objímal v zákulisí obrovskou matrjošku, zatímco Sebastian Vettel, který musel poprvé v sezoně kvůli kolapsu motoru odstoupit, jen utrousil: „Vraťte nám zpět ty posr..é dvanáctiválce.“

Co se dalším doublem pro Ferrari zdálo, skončilo blamáží – double slavil naopak Mercedes, Lewis Hamilton se po triumfu v Rusku zase výrazně přiblížil šestému titulu v kariéře, a tam, kde mu do cíle kryl záda loajální Valtteri Bottas, se zase v italské stáji pro změnu rozrostla propast mezi Vettelem a jeho týmovým kolegou Charlesem Leclerkem.

„Musíme si o tom promluvit,“ shodovali se oba. Znovu. Stejně jako po nedávné GP Singapuru, kdy Leclerka rozhořčilo, že musel své první místo přepustit právě Vettelovi. Teď to mělo být naopak.

Po skvělém startu, kdy se oba vyhřívali na prvních dvou místech, týmoví inženýři žádali, aby pro změnu německý jezdec uvolnil vedoucí příčku mladšímu parťákovi, kterého v úvodu předjel.

Důvod? Protože tak prý zněla dohoda před startem.

Že Leclerc zahajující z prvního místa pomůže za sebou startujícímu Vettelovi a díky svému slipstreamu a aerodynamickému pytli ho vytáhne před druhého Hamiltona. Načež se pak zase vymění. Jenže Vettel, který mezitím ujel do několikavteřinového trháku, zpětnou rošádu odmítl. „Měl jsem tak dobrý start, že bych se přes něj stejně dostal,“ hájil se a analytik BBC Andrew Benson uznal: „Vettel hraje dost nebezpečnou hru.“

Byla však málo platná, Ferrari ho totiž povolalo do boxů až později a Leclerc se přes něj tak dostal lépe načasovanou výměnou pneumatik. Ba co hůř, v 28. kole, pár desítek vteřin po výměně gum musel Vettel svůj vůz odstavit kvůli kolapsu motoru. „Je to hořké, měli jsme tu na první a druhé místo,“ smutnil a jeho odstoupení stáhlo s sebou i Leclerka.

Zavedení tzv. virtuálního safety caru totiž využili k výměně pneumatik jejich rivalové z Mercedesu Lewis Hamilton a Valtteri Bottas, již se tak dostali do čela a Leclerka už před sebe nepustili. Vettel se sice pak stal jezdcem dne, ale též se dostal do palby nepříjemných otázek.

„Abych byl upřímný, nevím přesně, co se stalo. Myslím, že jsme měli dohodu, před závodem jsem mluvil přímo s Charlesem a myslím, že to bylo celkem jasné. Nevím, možná mi něco uniklo, jsem si jistý, že to probereme. Nerad bych teď něčím dostal tým do nepříznivé situace,“ přiznal, zatímco Leclerc už též nechtěl moc vířit vody.

„Samozřejmě měl skvělý start, ale jeho výkon byl naprosto stejný. Já pak i zůstal na levé straně, abych mu poskytl větrný pytel. Není to nakonec nic velkého a myslím, že to všichni respektovali. Poskytl jsem mu slipstream a pak jsme se měli prohodit zpět, což se později stejně stalo při té zastávce, takže tak,“ nechtěl to už moc řešit mladý Monačan.

Poražení tudíž byli tak trochu oba. Ve chvíli, kdy konečně vychytali své technické potíže z první části sezony a na trati začali působit rychleji než jejich soupeři z Mercedesu, pro změnu se zřejmě dostavily potíže s mezilidskými vztahy.

Zdá se, že Hamiltonovu šestému titulu v kariéře vůbec nic nebrání.