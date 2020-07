Formule 1 je zpátky! Úvodní tréninky ovládl Hamilton, Ferrari bez formy | iSport.cz

Claire Williamsová přebrala vedení po svém otci (78 let), který se stáhl ze zdravotních důvodů. „Tenkrát byly dvě možnosti a oni si vybrali Claire místo syna Jonathana. Byla to obrovská chyba. U těchto věcí je nutné se podívat na špičku pyramidy, jelikož ryba smrdí od hlavy. Je potřeba si přiznat, že to podělali,“ nešetřil kritikou Villeneuve. • profimedia.cz