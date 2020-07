Útok na Schumacherův rekord. Favorit Hamilton formuli 1 mění i zvenčí | iSport.cz

Je to léty prošpikovaná, ale stále proslulá historka. Když ho před osmi lety lanařil Niki Lauda do Mercedesu, prohlásil: „Přijď k nám a staneš se legendou. Budeš jako Michael Schumacher." Mohlo to vypadat až humorně. Lewis Hamilton měl tehdy jen jeden titul a tým, do nějž ho rakouská legenda lákala, byl snadným terčem soupeřů. Po nadějných kvalifikacích v závodech vždy skapal a někdy ani nedojel do cíle. Jenže s přechodem na šestiválcové motory v roce 2014 se vše změnilo... A až na jeden rok je britský dravec od té doby nezastavitelný. Druhý titul, třetí, čtvrtý, pátý, šestý... A hle, jindy tak galakticky vzdálenou metu sedmi „kousků" má nyní Hamilton na dosah. „I letos je navíc hlavní favorit," připomněl bývalý pilot Mark Webber.

Jménem krále, přišel čas bořit zaběhlé pořádky. Pustil se do boje proti rasismu, „stříbrné šípy“ se na jeho povel zahalily do černé a on s nimi zaútočí na nesmrtelný odkaz! „Je to hlavní favorit,“ zní na adresu Lewise Hamiltona, který od neděle pojede ve zkráceném ročníku F1 o sedmý titul mistra světa v kariéře a vyrovnání kdysi nedosažitelného maxima Michaela Schumachera.

Kalendář závodů F1 najdete ZDE>>>

Najde se někdo, kdo ho zastaví? Pardon, nejde o nic překvapivého. Jak je na tom třeba Hamiltonův týmový kolega Valtteri Bottas? Ano, podle dvojnásobného mistra světa Miky Häkkinena bude možná lepší než kdy dřív. A co Sebastian Vettel? Jasně, při poslední sezoně ve Ferrari z něj spadne kámen a bude létat, míní zase bývalý pilot Martin Brundle. Také Max Verstappen by měl prodat svůj talent. Jenže když mají všichni experti promluvit narovinu, neváhají: Hlavní trumfy drží Hamilton!

Sázková kancelář bwin na něj už teď vypsala kurz 1:50:1 (Verstappen má 1:5:5) a ani český Tipsport není o moc dál (titul Hamiltona je v kurzu 1:6:1). Je to jak jet dříve na fotbalovou Spartu a prohrávat už v Průhonicích 0:2.

„I kdyby se jelo deset, devět nebo osm a půl závodu, Lewis Hamilton bude vždy nebezpečný. Je rychlý, sebekritický, dělá málo chyb a ať už prší, kvalifikace je v kratším formátu, nebo je třeba odložit start, on je vždy koncentrovaný,“ uvedl Webber a poradce týmu Red Bull Helmut Marko se připojil: „Chtěli bychom první titul pro Verstappena, ale jako favorita vidím Lewise.“

Slyšet pak o něm má být nejen na trati.

Během koronavirové pauzy nechal Hamilton vzpomenout na památku právě vloni zesnulého Nikiho Laudy a po událostech v USA a smrti George Floyda se též výrazně zapojil do boje proti rasismu. Osobně se vydal na protestní pochod v Hyde Parku, podpořil stržení sochy Edwarda Colstona (člen britského parlamentu v 18. století, jenž byl zapojen do obchodu s otroky), pustil se do sporu s ex-promotérem F1 Berniem Ecclestonem, který některé činy a výroky protestujících odsoudil, či založil komisi pro podporu rozmanitosti v motosportu.

„Nepřestanu usilovat o vytvoření inkluzívní budoucnosti pro náš sport se stejnými příležitostmi pro všechny. Vytvořit svět, který poskytuje rovné příležitosti pro menšiny. Budu i nadále využívat svůj hlas, abych zastupoval ty, kteří ho nemají, a mluvil za ty, co jsou nedostatečně zastoupeni,“ uvedl Hamilton.

Na jeho popud pak i Mercedes změnil barvu monopostu – slavné „stříbrné šípy“ se letos převlékly do černého hávu. Speciální akci na podporu boje proti rasismu chystá šampion i před GP Rakouska (ostatní piloti rovněž zvažují, že před závodem demonstrativně pokleknou). „Lewis je skvělým velvyslancem sportu a jeho komentáře jsou naprosto odůvodněné. Jednoznačně ho podporujeme,“ uvedl ředitel F1 Ross Brawn.

Zpět však ještě k závodům a honbě za Schumacherovými rekordy. Počet titulů totiž nebude jediné měřítko, jak by mohl letos německou legendu vyrovnat. Blízko je také ve statistice pódií (Schumacher 155, Hamilton 151) nebo vítězství (Schumacher 91, Hamilton 84). A dá se čekat, že se odjede přece jen víc než dosud plánovaných osm závodů.

„Hamilton představuje dvě úžasné věci. Za prvé nezapomíná a třeba Niki Lauda na něj měl velký vliv. A na druhou věc jsem přišel, když jsem sledoval dokument o Michaelu Jordanovi Last Dance. I Lewis je tak zatraceně dobrý, protože často soupeří sám se sebou. Pokud tedy v sobě neztratí tuhle motivaci, bude nebezpečný ještě několik let,“ uzavřel Webber.

A přestože pětatřicetiletému pilotovi letos končí v Mercedesu smlouva, nečeká se, že by končil. Pokud totiž dokáže vyrovnat nejúspěšnějšího pilota F1 všech dob, proč by zahazoval šanci se jím poté i sám stát?

Opatření kvůli koronaviru

Manuál o 80 stranách

Panují přísná pravidla a rizika jsou co možná nejvíce minimalizována. Do destinací závodů se budou aktéři přepravovat charterovými lety, mají zákaz se stýkat s místními obyvateli, bydlet budou ve vybraných hotelech a jejich speciální manuál, jak se na závodech chovat, čítá přes 80 stran! Bitvy se pak, alespoň v úvodu, odehrají bez přítomnosti diváků.



Testy jednou za pět dní

Jen v rakouské GP organizátoři chystají 10 tisíc testů na COVID-19. „Každý člen musí být testován jednou za pět dní,“ řekl Sigfried Schnabl, regionální zástupce společnosti, která bude mít testování na starosti. Postupně se otevře až 20 zařízení, a i kdyby byl někdo pozitivní, ke zrušení závodu, jako tomu bylo v březnu v Austrálii, nedojde. Nemocný člen bude jen umístěn do karantény a nahrazen.



Bez ceremoniálu a motorhomů

Zvykli jste si po bitvách na stupně vítězů? Na to letos z hygienických důvodů zapomeňte. „Nejde to, ale mohly by se třeba seřadit vozy na dráze a jezdci by stáli před nimi,“ přemítá ředitel F1 Ross Brawn. Stejně tak se musí vypustit i tradiční motorhomy a nahradit je menšími stany a jinými přístavky.



Menší počet členů

V minulosti byla týmová norma mít na závodě 130 svých zaměstnanců. Nyní je jich povolených jen 80. Bude to mít vliv na chod stájí? Například na rychlost výměny pneumatik? „To ne. Omezili jsme netechnické pracovníky, ale inženýrské činnosti a práce v boxech nebudou ovlivněny,“ ujistil sportovní ředitel Ferrari Laurent Mekies.