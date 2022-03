Hamiltonův nejhorší start za 13 let: z chlouby je slabina, NEJ parťák je pryč

Lewis Hamilton se na začátku sezony nepotkal s dobrou formou • FOTO: Reuters

Ten rozdíl se zdál být až neuvěřitelný. Zatímco před třemi měsíci Lewis Hamilton na trati v Džiddě dominoval a vyhrál i s plusovým bodem za nejrychlejší kolo závodu, o minulém víkendu, i při nedojetí hned sedmi (!) vozů, obsadil až desátou příčku. Poslední bodovanou. „Je to těžké skousnout, ale musíme nadále bojovat,“ nevzdává se sedminásobný mistr světa, jenž prožívá nejhorší vstup do sezony za posledních třináct let. Jaké jsou jeho příčiny?