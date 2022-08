Výbava pilotů F1: vše nehořlavé, boty jako ponožky. Kde je co zabudované?

Homologaci a ohnivzdorné vlastnosti by mělo splňovat dokonce i spodní prádlo. Ředitelství závodu ovšem letos přišlo s podezřením, že někteří z pilotů nosí do kokpitu běžné trenky. Na začátku sezony jim proto pohrozilo přísnými kontrolami. Jenže namísto zpytování svědomí tato směrnice vyvolala spíše úsměvné reakce. „Já určitě nebudu kontrolovat ničí spodky,“ prohlásil například Christian Horner, šéf Red Bullu. „Na druhou stranu mám spolehlivé informace, že naši jezdci chodí naostro! Tohle nařízení by jim tedy nemělo dělat problém.“ Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel zase pobavil veřejnost tím, že na protest proti nařízení dorazil na trénink Velké ceny Miami v kombinéze, přes kterou si oblékl trenýrky.