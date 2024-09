Je tady ještě místo? Verstappenova nejistá budoucnost, nejen kvůli sporu

Když se při nedávné Velké ceně Ázerbájdžánu v předposledním kole srazili Sergio Pérez s Carlosem Sainzem, naštvaný Mexičan ve vysílačce označil svého soupeře za „idiota“. Tato slova popudila šéfa Mezinárodní automobilové federace FIA Muhammada Sulajíma, jenž se vůči hanlivým nadávkám rázně vymezil.

„Je třeba rozlišovat mezi formulí a rapovou hudbou. Přece nejsme rappeři, kteří několikrát za minutu řeknou slovo „fuck“. Takoví nechceme být,“ hlásil Sulajím. „Sice jsme schválili rádiovou komunikaci v televizi, ale pravidla máme jasně nastavená. Jsou tu od toho, aby byla respektována. Představte si, když sledujete závod s dětmi a oni tam uslyší nadávky. Co si pomyslí?“ ptal se.

Volání šéfa FIA nevyslyšel Max Verstappen, který čtyři dny po Baku použil na tiskové konferenci slovo „fucked“ v souvislosti s tím, že jeho auto nepracovalo podle představ. O den později vyfasoval blíže nespecifikovaný trest v podobě nutnosti vykonání veřejně prospěšných prací.

Nizozemec se s verdiktem nesmířil. Po sobotní kvalifikaci a nedělním závodě odpovídal na dotazy novinářů stroze. Byť se zpočátku vymlouval na problémy s hlasivkami, vše podstatné jim řekl až mimo oficiální místnost.

Tam mohl spustit: „Všechny tyto věci rozhodují o mé budoucnosti, protože nemůžu být sám sebou. Nyní jsem ve fázi své kariéry, že takové hlouposti řešit nechcete. Je to opravdu únavné. Samozřejmě je skvělé mít úspěch, ale jakmile toho všeho dosáhnete, vyhráváte šampionáty a závody, chcete se i dobře bavit.“

Pro hlavní tvář Red Bullu neměl pochopení Martin Brundle, bývalý pilot F1 a v současnosti expert televizní stanice Sky Sports. „Nevím, proč se Max nechává rozptylovat a zatahovat do nadávkového souboje s FIA. Bere mu to energii a zároveň to nevede k ničemu dobrému,“ napsal ve svém blogu.

Zastal se ho i Hamilton

„Jezdci nejsou děti. Víme, že někdy budou nadávat a pak řeknou, ať se to nevysílá, pokud se to nelíbí. Oni ale reprezentují sebe, své rodiny, svou zemi, svůj tým, globální sponzory, formuli 1 a také vysílací společnosti po celém světě. Jsou to ikony, šampioni a tvůrci veřejného mínění. Měli by přemýšlet o zodpovědnosti, zvlášť když je sleduje tolik mladých fanoušků. Bezdůvodné nadávky nejsou nutné,“ pokračoval Brundle.

Na Verstappenovu stranu se ovšem postavil například Lewis Hamilton: „Nejsme roboti. Je mi jasné, že vulgarismů je tam občas hodně a souhlasím, že je nutné se toho vyvarovat, ale pro show je dobré, když ukážete emoce.“

Spor s FIA podporuje zvěsti o Verstappenově předčasném konci ve formuli 1. „Má kariéra už je za polovinou,“ řekl například v srpnu. Šestadvacetiletý rodák z Hasseltu jezdí mezi světovou elitou desátým rokem, momentálně bojuje s Landem Norrisem o čtvrtý titul mistra světa za sebou.

S Red Bullem podepsal smlouvu do sezony 2028 jen pár měsíců poté, co v roce 2021 vůbec poprvé vystoupal na motorsportový Everest. Párkrát už zmínil, že by kontrakt dodržet nemusel, byť ročně mu na účtu přistane skoro astronomických 40 milionů liber.

Otázky vyvolává i konkurenceschopnost Red Bullu v následujících letech, v nichž dojde k celé řadě změn. Rakouská stáj třeba v roce 2026 definitivně rozváže partnerství v oblasti motorů s Hondou, kterou nahradí Ford.

„Musíme být realisté, stojíme proti lidem, kteří vyrábějí motory více než sto let. Mohl by tedy Verstappen náhle odejít, pokud motor Red Bullu nebude odpovídat standardu?“ tázal se sám Nizozemec.

Je to jen další z celé řady vyjádření, z nichž je patrné, že Verstappenův kalich trpělivosti se už pomalu naplňuje. Přeteče úplně?