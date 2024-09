Piloti F1 terčem kritiky za nadávky. Nejsme přece rappeři, zlobí se šéf

Prezident Mezinárodní automobilové federace (FIA) Muhamad Sulajím kritizoval piloty formule 1 za to, že do vysílaček klejí, a jejich nadávky pak slyší diváci v televizním vysílání. Úřadující mistr světa Max Verstappen na to reagoval, že vedení F1 tedy nemusí rádiovou konverzaci vysílat, bývalému šampionovi Lewisi Hamiltonovi zase vadily některé Sulajímovy formulace.

„Kolikrát za minutu řeknou slovo začínající na F? Nejsme přece rappeři,“ kritizoval jazyk pilotů elitního seriálu Sulajím v rozhovoru pro web motorsport.com. „Představte si, že se díváte na závod s dětmi a někdo tam používá všechna ta ošklivá slova. Co by tomu vaše děti nebo vnoučata řekly? Co byste je tím naučil?“ řekl šéf FIA, bývalý jezdec rallye ze Spojených arabských emirátů.

Trojnásobného mistra světa Verstappena se novináři zeptali na komentář krátce poté, co na tiskové konferenci před velkou cenou Singapuru použil stejné slovo na F při popisu stavu svého auta.

„Každý nadává, někdo víc, někdo míň. Myslím, že spousta lidí mluví sprostě, když jsou ve sportu plní adrenalinu, jen to nezachytí mikrofony. Zatímco tady se to, pravděpodobně kvůli větší atraktivitě, vysílá,“ řekl nizozemský jezdec Red Bullu. „Asi to můžete omezit, vysílat to se zpožděním, takže pak můžete leccos zcenzurovat. To by pomohlo mnohem víc než hrozit pilotům pokutami,“ řekl lídr šampionátu.

Sedminásobný mistr světa Hamilton, jenž nepatří k jezdcům, kteří do vysílačky nadávají, souhlasil se Sulajímem s tím, že v on-line prostoru je nevhodných výrazů dost. Vadil mu však prezidentův odkaz na rappery. „Nelíbí se mi, jak to popsal. Pokud se nad tím zamyslíte, většina rapperů jsou černoši. Takže je v tom rasový element a z jeho strany špatná volba slov,“ uvedl britský pilot, jehož otec je původem z Grenady.