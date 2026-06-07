Problémy s asfaltem Antonelliho nezastavily. Mladý Ital triumfoval popáté v řadě
Velkou cenu Monaka formule 1, jež byla deset kol před koncem na tři čtvrtě hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem, vyhrál Ital Kimi Antonelli. Devatenáctiletý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a zvýšil vedení v mistrovství světa.
Antonelli dosáhl na triumf po startu z pole position ve věku 19 let a 286 dnů a vyhrál pátou letošní Grand Prix za sebou. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Třetí byl Francouz Isack Hadjar z Red Bullu, i když cílem projel jako čtvrtý za krajanem Pierrem Gaslym z Alpine, jenž ale po penalizaci klesl až na osmou pozici.
Po šestém z 22 závodů sezony vede Antonelli už o 66 bodů před nově druhým Hamiltonem. Na třetí pozici klesl druhý pilot Mercedesu George Russell. Vítěz úvodní Velké ceny Austrálie se velkou část závodu pohyboval kolem čtvrtého místa, ale v závěru dostal trest průjezdu boxovou uličkou a klesl na nebodovanou 13. pozici.
Suverénní Antonelli vládl Velké ceně od startu z prvního místa a budoval si postupně náskok. Jeho cestu za premiérovým vítězstvím v Monaku nezastavily ani červené vlajky deset kol před koncem, které pořadatelé vyvěsili kvůli rozbité trati v jedné ze zatáček.
Po zhruba třičtvrtěhodinové pauze se závod rozjel nejprve dvěma koly za zpomalovacím vozem a poté se znovu startovalo z roštu. Antonelli zvládl i tento moment a dojel si pro triumf s náskokem 6,271 před Hamiltonem. Jednačtyřicetiletý bývalý šampion zopakoval druhé místo z minulé Velké ceny Kanady.
Zklamáním skončil závod v Monaku pro místního rodáka Charlese Leclerca, jenž krátce před přerušením závodu probrzdil zatáčku a vrazil se svým ferrari do bariéry. Ve 45. kole musel kvůli technickým potížím odstoupit mistr světa Lando Norris z McLarenu.
Dokonce hned na startu, kde stál v první řadě vedle Antonelliho, skončila Velká cena pro Maxe Verstappena z Red Bullu. Čtyřnásobný mistr světa sice svůj vůz rozjel, ale kvůli problémům s pohonnou jednotkou ho musel při první možné příležitosti odstavit do boxů.
Šampionát pokračuje příští týden v Barceloně.