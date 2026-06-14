Nejsladší triumf v kariéře. Hamilton si splnil sen, průjezd cílem mu odmával Djokovič
Možná jste si mysleli, že takový obrázek už nikdy v životě neuvidíte. Slavící Lewis Hamilton na nejvyšším stupínku s trofejí a láhví šampaňského? Po minulé sezoně pořádné scifi. Ovšem legendární britský jezdec nyní zažívá další báječné časy. V Barceloně vyhrál poprvé od července 2024 a celkově zaznamenal svůj 106. triumf v kariéře. Premiérové vítězství ve Ferrari zapsal s téměř dvacetisekundovým náskokem na druhého George Russella.
Když se v únoru 2024 s ročním předstihem dohodl ve Ferrari, byla to prvotřídní senzace. Lewis Hamilton vyrazil za snem, po štaci v legendární italské stáji zkrátka vždycky toužil. Všechno tehdy vypadalo růžově, skoro jako dokonalý happy end.
Jenže minulá sezona se momentálně jednačtyřicetiletému matadorovi nepovedla. Hamilton se trápil a s autem se vůbec nesžil. Šesté místo v celkovém pořadí jen podtrhlo mizérii, konec sezony byl pro něj vysvobozením. V Maďarsku dokonce mluvil o tom, že by jej měli ve Ferrari vyměnit.
S převratnou změnou pravidel se však situace otočila. Hamilton najednou září, v letošní sezoně skončil na bedně už počtvrté. Po třetím fleku v Číně a druhých místech v Kanadě a Monaku ještě víc nadchnul v Barceloně, kde s pomocí týmové strategie a virtuálního safety caru projel cílovou rovinkou první.
Na stupních vítězů ho doplnili George Russell s Landem Norrisem. Čistě pro zajímavost, pouze britští piloti dojeli na prvních třech místech naposledy v roce 1968, kdy se v USA zadařilo Jackiemu Stewartovi, Grahamu Hillovi a Johnu Surteesovi.
Vítězství mu odmával Djokovič
„V první řadě musím všem obrovsky poděkovat. Mému týmu, všem v továrně a také šéfovi Fredovi (Vasseurovi) za to, že ve mně věřil a přivedl mě sem,“ rozplýval se Hamilton při televizním rozhovoru.
„Začal jsem si plnit sen, který se mi během loňského roku zdál téměř nereálný. Nikdy jsme se však nevzdali naděje, tým mě neustále povzbuzoval. Přes zimu jsme udělali tolik změn a vylepšení,“ líčil dojatý Hamilton.
První vítězství ve Ferrari a celkově 106. v kariéře mu se šachovnicovou vlajkou symbolicky odmával neméně slavný šampion. Tenista Novak Djokovič, majitel čtyřiadvaceti grandslamových titulů.
„Všechna vítězství jsou svým způsobem jedinečná, ale tohle je úplně jiné než ty předtím. Hned jsem si vybavil, jak jsem jako malý v televizi sledoval všechny úspěchy Ferrari. Vždy jsem se na to díval a říkal si, jaké to asi je v tomhle autě vyhrát. Teď to konečně přišlo,“ radoval se Hamilton.
Jen on a Michael Schumacher dosáhli v královně motorsportu na sedm jezdeckých titulů. Mohl by se dočkat rekordního osmého? Proč ne, vždyť v celkovém pořadí šampionátu je momentálně druhý. Na Kimiho Antonelliho ztrácí jednačtyřicet bodů. „Miluji to, co dělám, teď jsem v životě fakt šťastný. Není lepšího pocitu, než závodit ve voze formule 1,“ doplnil Hamilton.