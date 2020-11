Obral ho o titul Covid? Salačův parťák Arbolino o něj přišel jen o čtyři body

Dojel do cíle a seběhli se k němu někteří další parťáci z vyšších kubatur, aby mu poblahopřáli. Uspořádal parádní stíhací jízdu. Z 27. místa na startu dojel v GP Portugalska na páté příčce. Jenže k absolutní radosti přeci jen Tonymu Arbolinovi kousek chyběl.

Přesně čtyři body, které ho dělily od titulu mistra světa!

„Dělal jsem, co se dalo,“ vyprávěl italský závodník a nakonec druhý muž této sezony Moto3.

Tam, kde jeho parťák v týmu Snipers jediný český závodník v MS Filip Salač musel poslední závod MS vynechat kvůli zranění, tam on usiloval o zázrak. Předjížděl jednoho soka za druhým, dotahoval ztráty… Jenže to nevyšlo, a tak mohl jen pozorovat, jak si jeho rival a nový šampion Albert Arenas zřídil u tratě improvizovaný stánek se zmrzlinou a cpal se jí.

„Je to neuvěřitelný pocit, budu potřebovat nějaký čas, abych to zpracoval. Zažili jsme v sezoně těžké momenty, takže jsem rád, že jsme to dotáhli do konce,“ vyprávěl šťastný Arenas.

Zatímco Arbolino se mohl jen ohlížet. Radami se mu snažil pomoci pětinásobný mistr světa Jorge Lorenzo. Ve Valencii nedávno ukořistil první vítězství v sezoně. A celkem byl hned pětkrát na stupních vítězů. Jenže jednu bitvu osudově vynechal – říjnovou GP Aragonie.

A to proto, že se po GP Francie se ocitl v letadle v blízkosti člověka, který byl následně pozitivně testován na koronavirus. Přestože Arbolino sám pozitivní test neměl, vedení MotoGP mu stejně z preventivních důvodů start zarazilo. Načež tyhle body teď 20letému italskému dravci chyběly.

„Jsem velmi smutný, naštvaný a zklamaný. Nicméně jsou to věci, jež jsem nemohl nijak ovlivnit,“ krčil tehdy rameny a není pochyb o tom, že mu tenhle splín přišel na mysl i v neděli. „On a Ai Ogura jsou nicméně hrdinové. Oba se zmáčkli z plných sil, aby šampionát ještě zdramatizovali,“ chválili je zástupci MotoGP na Twitteru.

Navíc má i tak Arbolino před sebou nadějnou budoucnost. Svými výkony si vysloužil pro příští sezonu postup o kategorii výš a v sezoně 2021 bude závodit v týmu Liqui Moly IntactGP v Moto2 po boku s Marcelem Schrötterem. To Salač, který v sezoně nakonec obsadil 21. příčku s 30 body, zůstane ve Snipers dál a jeho novým týmovým kolegou by se měl stát Andrea Migno.