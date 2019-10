Prokop po těžké nehodě: Tristní přístup pořadatele, jsem strašně naštvaný | iSport.cz

"Auto je úplně zlikvidované. Takhle těžkou nehodu jsem ještě nikdy neměl. Ale Dakar teď vůbec není na pořadu dne. Důležité je, aby byl Jenda v pohodě. Když jsem ho při nakládání do letecké ambulance viděl naposledy, nevypadal vůbec dobře. Teď jde hlavně o něj," uvedl Prokop v rozhovoru pro web DakarMania.cz.

Jeho dlouholetý navigátor je v nemocnici v Marrákeši s krevní sraženinou na mozku. Podle výsledků vyšetření ale hematom není velký. "Jenda zůstává na jednotce intenzivní péče, je mu trochu lépe, ale transport do České republiky bude možný asi až po víkendu," řekl Prokop.

Sedmatřicetiletý jezdec měl v závodě, který je pro většinu týmů generálkou na Dakar, problémy od začátku. V prvních dvou dnech to ale byly potíže technického rázu. Ve třetí etapě pak havaroval, poté co ve vysoké rychlosti narazil na skrytou terénní hranu nezaznamenanou v rozpisu.

"Byla to nehoda, jakou jsem nikdy nechtěl zažít. Jedeš naplno, najednou před sebou vidíš tři čtvrtě metru vysokou překážku a víš, že nemáš šanci ji přejet," přiznal Prokop.

Nejednalo se přitom o první velkou chybu v rozpisu, kterou pořadatelé udělali. Navíc se v Maroku oproti zvyklostem z velkých závodů startovalo s menšími rozestupy mezi posádkami, takže se všichni museli vyrovnávat s horší viditelností kvůli prachu.

Prokop se pozastavil i nad špatným zdravotním zajištěním rallye. "Přístup ze strany pořadatele byl tristní. Jsem strašně naštvaný. Trvalo patnáct minut, než vůbec odstartoval vrtulník," zlobil se Prokop. Zároveň ale ocenil počínání soupeřů, kteří u něj po nehodě zastavili a snažili se Čechům pomoct.

"Lékařské zabezpečení nebylo dobré. Jsme zvyklí na určitou úroveň. Třeba z Abu Dhabi Desert Challenge, což je také hodně nebezpečný závod. Pokud jde o nebezpečnost, je na tom Maroko úplně stejně. Proto bych očekával i stejnou kvalitu zabezpečení. Ale opak byl pravdou," řekl Prokop a poukázal i na dlouhou dobu, po kterou lékaři situaci řešili i na místě nehody.

"Trvalo hodinu a půl, než vrtulník z místa nehody odletěl. A to jen proto, že záchranáři se nedokázali dohodnout, co se má udělat. V posádce vrtulníku navíc nebyl paramedic. Nevím, jestli to byl všeobecný doktor, ale záchranář to nebyl určitě. Bylo to vážně hrozné. Do jejich příletu jsem držel Jendovi hlavu, aby se mu nic nestalo v případě, že by měl poraněnou páteř. Nakonec jsem ho stejně z auta vyndával já. Doktor ani neuměl zafixovat krk," řekl.

Problémy byly i v první nemocnici, do které Tománka přepravili. "Nejdřív ho převezli do místního zařízení, kde jsem ho v jedenáct večer našel a zděsil jsem se. Vypadalo to tam jako ve středověku," líčil Prokop, jenž následně zajistil převoz navigátora do Marrákeše. "Nejprve nám ale řekli, že v noci nemohou letět. Naštěstí jsme zjistili, že v rámci pojištění máme nárok na leteckou ambulanci, která létá pořád," dodal Prokop pro DakarMania.cz.