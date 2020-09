Předloni zmáčkl soupeři brzdu a skončil. Teď Fenati v Misanu vyhrál

Dojel do cíle a už na motorce se oddal bouřlivým emocím. Jaký to příběh! Před dvěma lety udělal na této trati v Misanu Romano Fenati pitomost jak hrom – v plné rychlosti zmáčkl svému soupeři brzdu. Stal se terčem kritiky, dostal trest, ukončil i kariéru. Nakonec se ale vrátil. A v neděli se v San Marinu dočkal satisfakce. Po úchvatné bitvě zvítězil v závodě Moto3 GP Emilia Romagna.

Od toho kontroverzního momentu uplynuly přesně dva roky a deset dní. Co vše si za tu dobu prožil… Tvrdou kritiku, vyhazov z týmu, odebrání licence do závěru sezony, konec kariéry… Jenže takhle on přeci jen končit nechtěl.

Nakonec se vrátil, byť o patro níž a zase si začal budovat respekt. Tohle byla jeho odměna!

„Prožívám teď proto speciální emoce,“ netajil se po GP Emilia Romagna kubatury Moto3 jezdec Romano Fenati, a jestli už jste to jméno někde zaslechli, nemýlíte se.

Byl to on, kdo v září roku 2018 nepochopitelně hmátl v závodě Moto2 na trati v Misanu svému soupeři Stefanu Manzimu po brzdě. Šlo o blackout jak hrom – oba měli totiž tehdy na tachometru kolem 200 km/h! „V podstatě ho ohrozil na životě,“ zlobili se na něj ostatní jezdci a experti.

A to už měl za sebou pověst týpka, který byl z disciplinárních důvodů propuštěn z týmu Valentina Rossiho nebo v zahřívacím kole kopnul i do motorky jiného soupeře Niklase Aja. Až moc horká hlava, blázen a případ pro psychologa, říkalo se o něm.

Teď, v září 2020, na stejné trati a na stejné rovince však Fenati ukázal svou opačnou tvář. Svou napravenou tvář. Od prvních kol se férově rval za výsledek, tři zatáčky před koncem využil soupeření ostatních mladších vlčáků a nakonec ukořistil své první letošní vítězství (12. celkově v Moto3).

„Měl jsem problémy se startem, který nebyl dobrý, ale měli jsme dobře seřízenou přední brzdu, která mi pomáhala při předjíždění. Všichni kluci kolem byli, rychlí, možná až moc rychlí… snad v příštím závodě trochu zpomalí. Nebo to možná já už stárnu,“ žertoval u mikrofonů.

Před kamerami cenil zuby, pózoval s jedničkou na ceduli a neustále zatínal pěsti. V letošní sezoně byl nejlépe osmý. Před dvěma závody dojel dokonce až sedmnáctý. Ale teď? S motorkou Husqvarna náhle úplně na špici. I díky tomu se posunul v průběžném pořadí již na desáté místo.

„Tohle je pro mě hrozně důležité. Je potřeba se furt ujišťovat, že můžete jezdit v čele,“ radoval se.

Jediný Čech v závodě Filip Salač pak dojel na nebodovaném šestnáctém místě.