Martin Hašek fanouškům: Poměr cizinců v Dukle bude 50:50. Přivádí náhradu za Millu

Na pátou hodinu, tedy oficiální začátek akce dorazil Martin Hašek jen tak tak. Do Dejvické nádražky zamířil rovnou z kanceláře – jak odtajnil, dokončuje jednání o nové posile. Dle informací webu iSport by mělo jít o nigerijského útočníka Chinosy Emeky z Trenčína. Vysoký chlapík (198 centimetrů) nastřílel ve slovenské lize 12 branek a mohl by typologicky nahradit Kevina-Prince Millu, který zamířil do Sparty.

„Šance, že přijde, je poměrně vysoká. Do ofenzivy ale pracujeme na příchodu celkem dvou hráčů,“ potvrdil Hašek.

Právě na Kevina-Prince Millu, kamerunského forvarda, který na Julisce vydržel pouhý půl rok, směřoval první dotaz ze strany fanoušků. S variantou, že jedenadvacetiletý hráč odejde, se na Dukle počítalo, ale přesto byla v konečném součtu nabídka ze Sparty překvapivá. Zvlášť po úvodních dvou ligových utkáních, kdy vyšel střelecky na prázdno.

„Upřímně, nelákáme hráče na vidinu, že tu budou deset let, stanou se legendou Dukly a budou tu mít sochu jako Josef Masopust. Chceme jim nabídnout příležitost, aby se ukázali,“ pravil Hašek. V čem bude Milla nejvíce chybět? „Uměl v kabině propojit české a zahraniční hráče, byl veselá kopa,“ uvedl David Holoubek. „V tom byl výjimečný, půjde to těžko nahradit,“ doplnil Hašek.

Právě téma internacionalizace kabiny týmu na Dukle silně rezonuje. Ještě před rokem hrál Petr Rada s takřka československým týmem, nyní je kádr nesmírně pestrý. Lotyšsko, Srbsko, Nigérie, USA, Rakousko, Guinea, Francie... Všechny tyto národnosti má kouč Holoubek po ruce, cizinci tvoří zhruba třetinu kádru.

Cissé: jiný než hráči, na které jste zvyklí z české ligy

„Vím, že je to pro vás nové a nejste na to zvyklí,“ přiznal Hašek fanouškům. „Ale trend je jasný. Počítejte s tím, že cizinců bude ještě přibývat. Důvod je jednoduchý. Můžeme koupit vyšší kvalitu za méně peněz. Nemůžeme se nechovat tržně. Budeme se chtít v Dukle blížit poměru cizinců 50:50, jako je zhruba průměr v české lize. V zahraničí je ten poměr dokonce ještě víc v neprospěch domácích hráčů.“

Zároveň připomenul cestu soběstačnosti, kterou se Dukla vydala. K dnešnímu dni nemá v kádru na hostování jediného hráče, Eric Hunal a Matěj Žitný přišli ze Slavie na přestup s možností zpětného odkupu. O výpůjčky z pražských „S“ usilovat dejvický klub nebude.

A ohledně jakých posil má Hašek vysoká očekávání? „Už jste si asi všimli Samuela Isifeho na pravém beku. Je to šikovný, pracovitý a charakterově nesmírně zdravý kluk, který poslouchá trenéry. První zápas se mu tolik nepovedl, ale v Olomouci byl jedním z nejlepších na hřišti. A řeknu ještě jedno jméno – Namory Cissé. Toho jste ještě neviděli. V přípravě vypadal výborně, ale pak přišlo podezření, že má trombózu v lýtku, to by byl velký průšvih. Nepotvrdilo se a už by měl být připraven k zápasu. Je jiný než hráči, na které jste zvyklí z české ligy, především ve hře jeden na jednoho. Může přinést prvky hry, které budou osvěžením nejen pro Duklu.“

Armádní klub zatím v úvodu sezony čeká na vstřelenou branku. Má bod za bezgólovou remízu z Olomouce a o víkendu ho čeká těžký test v podobě domácího klání s Baníkem. Ukáže se už deklarovaný potenciál nově sestaveného týmu?