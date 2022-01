Český motocyklový tým ORION – MRG jde do šampionátu dálkových rallye

Je o ně zájem a v motocyklovém prostředí dálkových soutěžích jsou čím dál větším pojmem. I proto byl tým ORION – Moto Racing Group osloven pro účast v seriálu World Rally Raid 2022. „Měli jsme schůzky se sportovním ředitelem FIM a s promotérem ASO. Rozhodujícím faktorem pro vstup do toho šampionátu byla však podpora ze strany našeho partnera IVAR CS, který projevil zájem vstoupit do mistrovství světa,“ popisoval Ervín Krajčovič. „Máme zakoupenou světovou licenci na pět závodů. Jedno pro místo v elitní kategorii a dvě místa v nižší pohárové třídě.“

Co to pro motocyklového fanouška znamená? Že uvidí v akci Martina Michka bojovat s továrními týmy vícekrát do roku! Minimálně pětkrát. Kromě Dakaru také na dalších soutěžích. „Chceme být blíž továrním týmům a zároveň musíme najet více kilometrů v písku na kvalitních a zajištěných závodech,“ vysvětlil Krajčovič, podle kterého má jistou účast v dalších soutěžích Michek, další dvě jména nejsou zatím známá. „Zatím o tom nemáme zcela jasno, ale zřejmě půjde o závodníky, kteří se chtějí během roku připravit na Dakar nebo si vyzkoušet tento šampionát dálkových rallye. A to kompletně s naším servisem. Pro vybrané závody samozřejmě počítáme s Milanem Engelem.“

Celý den práce na motorce

A že ORION – MRG dokáže být vidět v pouštních soutěžích dokazuje také letošní ročník na Dakaru. Vždyť Michek dvakrát dokázal vybojovat deváté místo v etapě a v celkovém pořadí je devatenáctý se ztrátou jedné hodiny a jedenácti minut. Navíc Milan Engel je druhý ve třídě jezdců bez asistence a rád by tuto kategorii celkově ovládl. Proto český tým v sobotu o volném dnu zbrojil na nedělní pokračování. „Kompletně jsme dali dohromady Martinovu motorku, která se po páteční nehodě v běžném provozu trochu poničila. Měnili se všechny filtry, měnil se výfuk, kompletně se měnila navigační věž a další věci,“ popisoval Krajčovič. „Kluci na tom pracovali celý den. Milan si motorku také opravil, musel však pouze ve vlastní režii.