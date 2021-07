Csaplár: Basketbal mě inspiruje. Češi mají emoce a soudržnost

Basketbal se po velkém úspěchu a kvalifikaci na olympiádu do Tokia na okamžik protlačil i do programu iSport studia k fotbalovému zápasu mezi Itálií a Španělskem. A zcela logicky, česká reprezentace senzačním postupem ukázala cestu i fotbalu. Své o tom ví i expert a trenér Josef Csaplár, který ve studiu přiznal, že mnoho postřehů a postupů z basketbalu převádí do trénování fotbalu. „Sedmdesát až osmdesát procent mého koučinku je z basketbalu,“ uvedl.

Úspěch týmu okolo kapitána Tomáše Satoranského nezůstal bez povšimnutí. Češi ve finále kvalifikace přejeli Řeky a kvalifikovali se na LOH do Tokia. Největším šokem a senzací však stále zůstává semifinálový dramatický triumf po prodloužení nad Kanadou s osmičkou hvězdných hráčů z NBA. „Koncovka zápasu byla famózní, ještě mám husí kůži,“ vrátil se k jednomu z největších zápasů české basketbalové historie i fotbalový expert a trenér Josef Csaplár.

Ve studiu iSport.cz přiznal, že ho nejvíce fascinuje období slavných Chicago Bulls v 90. letech, kdy ovládli NBA hned šestkrát. Hlavním tahounem na palubovce byl možná nejslavnější basketbalista všech dob Michael Jordan, ale Csaplár se logicky zaměřil především na kouče Phila Jacksona a jeho práci s týmem.

„Zajímalo mě to, protože basketbal je nesmírně náročný sport,“ řekl trenér, kterému jako inspirace posloužily například knihy Cesta k vítězství od manažera a bývalého trenéra Pata Rileyho a také Sacred Hoops (ang. Posvátné obroučky) od zmiňovaného Jacksona.

Na paralelu mezi basketbalem a fotbalem však došlo především díky nedávnému úspěchu v kvalifikaci na olympijské hry, kam český basketbal zavítá po 41 letech. Csaplár basketbalistům úspěch trochu závidí, ale zároveň k němu pogratuloval a vychválil i to, jak je tento sport v Česku vedený.

Basketbalisté jsou zpátky doma ! Jak to vypadalo po příletu na letišti ?

Podle něj totiž nejde o náhodný úspěch, protože kromě skvělých hráčů je navíc basketbalový svaz nejlépe řízeným sportovním svazem v České republice. „Mám možnost mluvit se spoustou trenérů z jiných odvětví. Na tomhle se shodujeme. Sport je na basketbalovém svazu opravdu na prvním místě, nikoliv politika,“ dodal Csaplár.

Jakožto trenér se ovšem musel vrátit i k tomu, v čem tkví úspěch na palubovce. V čem je výjimečný tým kolem Satoranského. „Vždycky jsem do fotbalu hledal dvě věci. Balanc mezi výsledkem a projevem, aby to dobře vypadalo. A to, že basketbalisté takhle drží spolu a žijou tím, je snad to nejdůležitější. Jsou v tom emoce, které to všechno řídí. Já to vždycky říkal hráčům, fotbal je pro mě vášeň,“ zdůraznil Csaplár vliv emocí.

Fotbalový redaktor deníku Sport Radek Špryňar chvíli jen souhlasně přikyvoval a nakonec přidal svůj pohled na basketbalový boom. „Basketbalová reprezentace skvěle působí na lidi,“ všiml si emocí, které tým přenáší i na fanoušky, byť většinou u televizních obrazovek. „Musím to srovnat s fotbalisty na EURO. Všechna čest klukům i trenérům, co tam dokázali a že byli ve čtvrtfinále, ale takovou emoci jako basketbalový ten tým ten fotbalový v lidech nevyvolává,“ míní Spryňar.

A jak Csaplár motivoval hráče k soustředěnému týmovému výkonu? Za pomocí obrázku hodinek s nápisem synergie. Na druhé straně obrázku byla jednotlivá kolečka a malé součástky, ze kterých se hodinky skládají. Podle něj pořádné hodinky (tým) vzniknou jen spoluprací jednotlivých koleček (hráčů). „Je jen na vás, jestli z toho uděláme Rolexky, nebo nějaký šmejd,“ říkával svým svěřencům. „Tým je hvězda, hráči tvoří tým a ten pak vyrábí hráče. Pracujte jako tým a pak jako jednotlivci vystřelíte do světa,“ přiblížil Csaplár motivační řeč směrem k mužstvu.