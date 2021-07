Basketbaloví hrdinové podle experta: vášnivý „Saty“, u Schilba smekám

Patrik AUDA (31 let)

Datum a místo narození: 29. srpna 1989, Ivančice

Výška a váha: 204 cm, 105 kg

Klub: Jokohama B-Corsairs

Post: pivot

Očima Michala Ježdíka: „V posledních třech letech byl vždy lídrem týmu, ve kterém hrál, a stálo to na něm. Jeho pozice 4 je v dnešním basketu velmi důležitá, je to hráč, jenž má hodně míč v ruce. Patrik velmi zlepšil přihrávku a vidění hřiště, rovněž střelbu ze střední a dlouhé vzdálenosti. Navíc mu zůstalo to, co jej zdobilo v minulosti, a to je síla jeden na jednoho pro zakončení. A to všichni čeští hráči nemají.“