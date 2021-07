Expert Jelínek: Francie? Vyčerpání. Auda je obdělával jak kousky salámu

„Francie si poskládala tým tak, že za každého hráče ze základní pětky má druhého s tím samým potenciálem na lavičce. Při kvalitě jejich hráčů, obzvlášť podkošových, je tohle hrozná výhoda. Patrik Auda se je snažil obdělávat jak kousky salámu, ale to máte těžký, když kácíte celý les. Dá se oholit jedna tyčka, ale co pak?

Konsolidovanost hráčů Francie byla až nad naše síly. Přistoupili na naši hru, šli do toho velmi chytře. Francie vyčerpala naše hráče a sportovně musíme přiznat, že jsme neměli na to, abychom je zastavili. Navíc to v obraně stálo hodně sil, které nám pak nezbývaly na hru v útoku, která je nám vlastní. Tedy rychle vpřed.

Zabily nás i ztracené míče. Měli jsme jich sedmnáct. Kdybychom je vydělili na půlku, mohli jsme se soupeřem hrát třeba koncovku. Ale ztráty vyplývají z enormního obraného nasazení, které na nás Francie vyvíjela. Zápas se lámal ve druhé čtvrtině, to bylo období laktátu. Oni točili hráče, pořád stupňovali tlak. A nám se v momentu, kdy jsme potřebovali dát oddechnout pár našim hráčům, úsek nepovedl. Ve druhém poločase už Francouzi jen kontrolovali hru.

Z našich vyčníval Ondra Balvín. To je pro mě top hráč na pozici číslo 5. Když vezmeme čistě jeho individuální výkon, byl excelentní. Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že Ondra Balvín takhle zahraje a ukáže Rudymu Gobertovi, kdo je a skoro ho předčí, asi bych nevěřil.“

Tým USA? Kluci si možná pro podpis Duranta půjdou, ale nesednou si na zadek