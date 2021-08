Lídr Satoranský: vztekloun, co mlátil do zdi a sázel se s týmem o polévku

Zdroj Satoranského zdravotních potíží? Poraněná třísla. „Už na konci utkání proti Íránu jsem to začínal cítit. Tohle je zranění, u kterého potřebujete čas, aby se vyléčilo,“ říkal po prohře s USA český lídr.

Času ale nebylo nazbyt – kapitán chtěl za každou cenu hrát.

Právě tvrdost k sobě samému, soutěživost a posedlost basketbalem je něco, co Satoranského nejbližší okolí popisuje jako charakteristické vlastnosti devětadvacetiletého rozehrávače. Shodli se na tom i Michal Ježdík a Pavel Pumprla, kteří zápas s Američany sledovali a komentovali ve studiu iSport.cz.

„Vzal jsem Satyho do reprezentace, když mu bylo 16 let, dal jsem ho do základní sestavy a do dneška si pamatuju, že mi to hodně lidí vyčítalo,“ vzpomínal ve studiu Ježdík na Satoranského debut v dresu národního týmu a potvrdil zkazky o jeho neskutečné soutěživosti: „On třeba na tréninku minul dvojtakt a byl schopen mlátit do zdi pod košem asi pět vteřin a u toho křičel - Proč jsem to nedal, proč jsem to nedal, měl jsem zasmečovat! Mohl si při tom zlomit zápěstí na střelecké ruce. Jirka Welsch ho tenkrát uklidňoval a říkal – Pojď, Saty, vrátíme se do obrany, příště to dáš,“ vybavuje si někdejší reprezentační kouč.

Ježdíkova slova potvrzuje i kapitán z MS 2019 v Číně Pavel Pumprla, který přidal další důkaz Satoranského soutěživosti – tentokrát od jídelního stolu. „Nevím, jestli stále přijímá sázky o to, kdo sní nejrychleji horkou polévku. V tom je v týmu nejlepší: nikdo se nenechá takhle snadno vyhecovat. V sázce přitom bývala jen čest a sláva,“ vzpomínal s úsměvem Pumprla. „Jeho houževnatost byla znát, už když do nároďáku přišel jako mladík z USK,“ dodává.

„Jeho vášeň pro basketbal a extrémní soutěživost, jsou těsně pod hranou obsese, ale to je poznávací znamení všech hvězdných hráčů,“ prohlásil Ježdík. „Právě touhle vášní je pak schopný nakazit všechny kolem.“