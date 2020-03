Olympiáda 2021 | Olympiáda v Tokiu má být odložena! Verdikt propálil člen výboru | iSport.cz

Mezinárodní olympijský výbor neuvažuje o zrušení nebo odložení her v Tokiu • ČTK

Poslední velké sportovní akci roku 2020 zřejmě odzvonilo. Letní olympijské hry, které mělo hostit v létě japonské Tokio, budou kvůli pandemii koronaviru odloženy, pravděpodobně do roku 2021. Serveru USA TODAY to prozradil Dick Pound , dlouholetý člen Mezinárodního olympijského výboru.

„Na základě informací, které máme jako Mezinárodní olympijský výbor k dispozici, bylo rozhodnuto o odložení letních olympijských her v Tokiu 2020,“ řekl Pound v telefonickém rozhovoru pro americký server.

Olympiáda by měla být přeložena pravděpodobně na rok 2021, detaily výbor upřesní v následujících čtyřech týdnech. „Konkrétní parametry pro další termín ještě nebyly určené, ale Hry nezačnou 24. července. To je všechno, co momentálně vím,“ dodal Pound.

Jde o jednoho z nejvlivnějších členů Mezinárodního olympijského výboru, působil i jako jeho místopředseda. „Všechno budeme řešit postupně. Odložíme současný termín a pak se vypořádáme s dalšími následky. Ty samozřejmě budou obrovské,“ pravil 78letý kanadský funkcionář.

Z oficiálních míst konečný verdikt o odložení olympiády ještě nezazněl. „Je právo každého člena, aby komentoval rozhodnutí výkonného výboru, které bylo oznámeno v neděli,“ vyjádřil se mluvčí MOV Mark Adams.

Prezident výboru Thomas Bach v neděli uvedl, že o osudu olympiády bude jasno v následujících čtyřech týdnech. V minulosti ale nejvlivnější boss jakékoliv odsouvání největší sportovní akce planety důrazně vyloučil.

Nicméně situace kolem šíření koronaviru se v posledních týdnech dramaticky zhoršila, pandemie zasáhla takřka celý svět a momentálně drtí Evropu. Zde už došlo k odložení fotbalového mistrovství Evropy a dalších velkých akcí, které byly naplánované na první polovinu aktuálního roku.

Pokud k odložení olympiády skutečně dojde, stane se tak vůbec poprvé v historii. Největší sportovní akce byla zrušená pouze třikrát během dvou světových válek (1916, 1940 a 1944).