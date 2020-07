Olympiáda 2021 | Pokud se zruší LOH v Tokiu, nereálný je i Peking. Dominový efekt, říká člen MOV | iSport.cz

Čeští olympionici představují kolekci, ve které vyrazí v roce 2021 do Tokia • Pavel Mazáč / Sport

V loděnici VK Slavia Praha představili čeští olympionici novou kolekci, ve které vyrazí do Tokia • Pavel Mazáč / Sport

Jiří Prskavec se oblékl do olympijské kolekce, se kterou Češi vyrazí na olympiádu v Tokiu 2021 • Pavel Mazáč / Sport

Podle dlouholetého člena MOV Richarda Pounda může být případné zrušení Her v Tokiu problém i pro zimní olympiádu v Pekingu • ČTK / AP / Jae C. Hong

Pokud by se odložené olympijské hry v Tokiu kvůli koronavirové krizi neuskutečnily ani za rok, zřejmě by se nemohly v plánovaném termínu v únoru 2022 konat ani zimní olympijské hry v Pekingu. Myslí si to dlouholetý člen Mezinárodního olympijského výboru Richard Pound.