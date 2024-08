Tornádo Lu v Paříži: Ostatní už mě vnímají. Nej vzpomínka na soupeřky

ŠŤASTNÁ ÚNAVA

Její vysněná semifinálová čtvrtka byla už třetí ve třech dnech a bylo to znát. Manuel ve středu večer v druhé dráze běžela svou trať za 51,42 sekundy a ve svém rozběhu skončila poslední. Tímhle závodem pro ni vrcholila hlavní část sezony, která pro ni začala už koncem dubna cestou na Bahamy na mistrovství světa štafet, pokračovala prvním vrcholem na ME v Římě a přípravou na olympiádu.

„Celkově to bylo už náročné, všechno strašně dlouhé. Tím, jak jsme začínali na Bahamách, tak už se to všechno táhne a už cítím, že to bylo hodně čtvrtek,“ líčila Manuel po olympijském semifinále.

„Samozřejmě jsem ráda, že jsem si mohla užít aspoň naposled atmosféru, protože takhle na olympiádě při mém debutu a ještě v semifinále, tak o tom se mi fakt mohlo jenom zdát.“